セブン‐イレブンから、どこから食べても具材の美味しさが口いっぱいに広がる「旨さ相盛おむすび」が登場！

上部と中具の2カ所に具材をたっぷり盛り付け、ごはんの量も通常の約1.5倍もある、食べ応えのあるおむすびです☆

セブン‐イレブン「旨さ相盛おむすび」

発売日：2025年9月6日（土）〜順次

取扱店舗：全国のセブン‐イレブン店舗

セブン‐イレブンから、消費者のニーズに応えた具材の盛り付けが最大の特長の「旨さ相盛おむすび」が新登場！

おむすびの上部と中具の2ヵ所に具材をたっぷりと盛り付けることで、どこから食べても具材の美味しさが口いっぱいに広がります。

また、通常のおむすびよりもご飯量が約1.5倍と、ボリュームも満点！

贅沢な味わいとしっかりとした食べ応えを追求した新しいおむすびです。

また、「旨さ相盛おむすび」に使用しているパッケージには蓋がついており、持ち運びの際にも便利です。

外出先など、さまざまなシーンで手軽に楽しめます。

旨さ相盛おむすび 紅しゃけとすじこ

価格：340円（税込367.20円）

おむすびの王道である鮭と、濃厚な旨みが特長のすじこを組み合わせた紅しゃけとすじこ。

ふっくらと焼き上げた鮭の塩味と、すじこの風味が口いっぱいに広がります。

それぞれの美味しさが引き立ち、海の幸の魅力を堪能できる一品です。

旨さ相盛おむすび 高菜と明太子

価格：288円（税込311.04円）

ピリッとした辛みが食欲をそそる高菜と、プチプチとした食感が楽しい明太子を組み合わせた高菜と明太子。

辛さの中に奥深い旨みが広がり、やみつきになる美味しさです。

定番の具材をたっぷりと使用することで、満足感を味わえます。

旨さ相盛おむすび 肉そぼろと卵黄

価格：298円（税込321.84円）

甘辛く味付けした鶏そぼろに、まろやかで濃厚な卵黄をトッピングした肉そぼろと卵黄もラインナップ。

ひと口食べれば、卵黄のコクが全体を包み込み、そぼろの旨みと絶妙に絡み合います。

どこから食べても具材が味わえる、贅沢な味わいを楽しめる一品です☆

どこから食べてもおいしい、2種類の具材＆ごはんたっぷりの新しいおむすび！

「旨さ相盛おむすび」は、2025年9月6日（土）より、全国のセブン‐イレブンにて順次販売開始です。

