日本旅行のサッカー元中国代表キャプテン、足湯で驚く「何だこれは」―香港メディア

香港メディアの香港01は1日、日本を旅行したサッカー元中国代表キャプテンの范志毅（ファン・ジーイー）氏が現地の足湯で驚いたとの記事を掲載した。

范氏はこのほど、中国のSNS・小紅書（RED）に日本旅行の動画を投稿した。記事が紹介したのは静岡県の伊豆の国パノラマパークで「富士見の足湯」を体験するシーンで、足を浸そうとした范氏は「おい、何か白いものが浮いてるぞ！何だこれは」と驚きの声を上げた。

妻が「あなたの足の皮でしょ」と言うと、范氏は「俺のじゃないよ」と反論。妻は「前の人の足の皮でしょ」と言い直した。足湯の感想を聞かれた范氏は、少し考えて「まあまあ」と話した。



動画ではこのほか、全長400メートルの吊橋「三島スカイウォーク」を訪れたり、ケーブルカーに乗って気持ちよさそうに鼻歌を歌ったり、城ケ崎ピクニカルコースを散歩したり、海をバックに娘と記念撮影をしたり、土産物を選んだりする様子が映っている。

55歳の范氏はかつて中国代表のキャプテンを務め、2001年には中国人として初めて「アジア年間最優秀選手」に選出されたレジェンド選手。近年はサッカー解説のほか、タレント活動やSNSでの日常生活の発信も積極的に行っている。（翻訳・編集/北田）