ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡¡µÄ²ñ²ò»¶¤Ê¤é»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¥×¥é¥¹123Ëü±ß¡× »ÔÌ±¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹4500Ëü±ß¡×¸µ¿à»Ò»ÔÄ¹¤¬»î»»
¡¡³ØÎòº¾¾Î¤Îµ¿¤¤¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬£±Æü³«¤«¤ì¤¿ÄêÎã»ÔµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸µ¿à»Ò»ÔÄ¹¤Ç¡¢¸½ºß¡ÖÄ¹ÅçË¡Ì³¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹ÔÀ¯½ñ»Î»öÌ³½ê¡×ÂåÉ½¹ÔÀ¯½ñ»Î¤ÎÄ¹Åç°ìÍ³»á¤Ï¡Ö»ÔÄ¹¤ÏÌó£±£²£³Ëü±ß°Ê¾åÆÀ¤ò¤¹¤ë¤±¤É¡¢»ÔÌ±¤Ï£´£µ£°£°Ëü±ßÂ»¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¡¼¥à¡ª¡©¡×¤ÈÆÈ¼«¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Åç»á¤Ï¡ÖÁÛÄê¤µ¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¡¢µÄ²ñ¤Ï»ÔÄ¹¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤·¤¿¤Û¤«¡¢Âè£±²óÌÜ¤ÎÉÔ¿®Ç¤¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÊý¼«¼£Ë¡¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤êÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï£±£°Æü°ÊÆâ¤Ë¡¢»ÔÄ¹¤ò¼«Æ°¼º¿¦¤¹¤ë¤«¡¢µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤«¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎÁªÂò¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤È¡¢Áª´É¤Ë¤è¤ì¤ÐÌó£´£µ£°£°Ëü±ß¡Ê£Ò£µ·è»»¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤Î¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡»ÔµÄ²ñ¤¬²ò»¶¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢£´£°Æü°ÊÆâ¤Ë»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢£±£°·î¾å½Ü¤Ë¤Ï»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¿·¤·¤¯Áª¤Ð¤ì¤¿»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤¬¹½À®¤¹¤ë»ÔµÄ²ñ¤Ç¡¢£³Ê¬¤Î£²°Ê¾å¤ÎµÄ°÷¤¬½ÐÀÊ¤·²áÈ¾¿ô¤¬»¿À®¤·¡¢ºÆ¤ÓÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤µ¤ìÄÌÃÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼óÄ¹¤Ï¼º¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï£µ£°Æü°ÊÆâ¤Ë½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤ÏµÄ²ñÆüÄø¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë£±£±·î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁªµó¤ÇÉÔ¿®Ç¤¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ½ÐÄ¾¤·¼óÄ¹Áªµó¤Ë¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÁ°Îã¤òºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤¬ºî¤Ã¤¿´Ø·¸¾å¡¢¤½¤ó¤Ê°µÅÝÅª¤ÊÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÀäÂÐ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Áªµó¤À¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢°ËÅì»Ô¤Îº£²ó¤Î·ÐÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢µÄ²ñÂ¦¤Ë¤ÏÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤º¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¡¢½ÐÄ¾¤·»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²¾¤Ë¤Ò¤È¤ê¤ä¤Õ¤¿¤ê¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂçÉý¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢½ÐÌá¤ê¤·¤Æ¤¤¿¿·¤¿¤Ê»ÔµÄ²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë£±£°·î¾å½Ü¤Ë¤ÏÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÏÆóÅÙÌÜ¤ÎÉÔ¿®Ç¤¤ò²Ä·è¤µ¤ì¤Æ¼º¿¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÇ»¸ü¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤É¤Î¤ß¤Á¼¤á¤ë»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤»¤º¡¢£±£°Æü°ÊÆâ¤Ë¼«¤é¿È¤ò°ú¤±¤Ð¡¢Í¾·×¤Ê»ÔµÄ²ñµÄ°÷ÁªµóÈñÍÑ¤Î£´£µ£°£°Ëü±ß¤ÏÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡Ä¹Åç»á¤Ï¡Ö¤â¤·¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¡¢¼«¤é¤Î±äÌ¿¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î£±¤«·îÊ¬¤ÎÊó½·£¸£µËü£µ£°£°£°±ß¤ÈÂà¿¦¶â²Ã»»Ê¬£³£¸Ëü£´£²£µ£°±ß¤Î¹ç·×£±£²£³Ëü£¹£²£µ£°±ß°Ê¾å¤Î¶â³Û¤òÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¼õ¤±¼è¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ËÅì»ÔÌ±¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Î¥³¥¹¥È¤È¤Ï¤¤¤¨½ÐÄ¾¤·»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Î£´£µ£°£°Ëü±ß¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¥ê¥¹¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î£±£²£³Ëü£¹£²£µ£°±ß°Ê¾å¤Î±äÌ¿Êó½·¤¬È¯À¸¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µÄ²ñ²ò»¶¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ÏÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÏÌó£±£²£³Ëü±ß°Ê¾åÆÀ¤ò¤¹¤ë¤±¤É¡¢»ÔÌ±¤Ï£´£µ£°£°Ëü±ßÂ»¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¡¼¥à¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¡¹¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÏµÄ²ñ²ò»¶¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òËÜÅö¤Ë¤·¤Æ¤è¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·º»ö¹ðÈ¯¤Î¹ÔÊý¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÔÌ±¡¢¹ñÌ±´¶¾ð¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢º£¼¤á¤ë¤³¤È¤ÏÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤ÏÆ¯¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£