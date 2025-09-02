ＴａｌｅｎｔＸ<330A.T>が後場上げ幅を拡大している。午後０時３０分ごろ、ＫＩＲＩＫＡＥ（東京都目黒区）が運営するスタートアップ向け採用支援サービスの一部事業を譲受したと発表しており、これを好感した買いが入っている。



ＫＩＲＩＫＡＥは現場起点の採用改善を支援する実践的サービスとして、多くのスタートアップ企業に伴走してきた実績を有する企業。今回の譲受により、ＫＩＲＩＫＡＥが培った知見をタレントＸの「Ｍｙシリーズプラットフォーム」に取り込み、プロダクトと現場支援を接続させることで、再現性の高いスケーラブルな支援モデルの実証に着手するとしている。



