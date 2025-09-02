Ｕアローズが続伸、自社運営の越境ＥＣサイトを正式オープン

ユナイテッドアローズ<7606.T>が続伸している。この日、海外向け自社運営の越境ＥＣサイト「ユナイテッドアローズ グローバル オンライン」（ＵＡグローバルオンライン）を正式オープンしたと発表しており、好材料視されている。



同サイトは、中期経営計画の一環として、海外の顧客に向けて主要ブランドを展開する越境ＥＣサイト。主要ブランドである「ＵＮＩＴＥＤ ＡＲＲＯＷＳ」「ＢＥＡＵＴＹ＆ＹＯＵＴＨ ＵＮＩＴＥＤ ＡＲＲＯＷＳ」をはじめとする約３０ブランドのアイテムを展開。同社では、言語・通貨や決済方法を各国向けにローカライズしたオンラインストアを通じて、海外の顧客に対するＵアローズの認知度向上と販路拡大を目指している。



