LE SSERAFIM（ルセラフィム）のKIM CHAEWON（キム・チェウォン）が、ぱっつん前髪＆黒髪ロングヘアのオフショットをInstagramで披露した。

【写真】ぱっつん前髪＆黒髪ロングヘアで大変身したLE SSERAFIMチェウォンのオフショット【動画】NYに降り立ったLE SSERAFIM

■LE SSERAFIMチェウォン、コム デ ギャルソンをまとい強い存在感

これは韓国のファッション誌『GQ KOREA』の撮影風景。チェウォンはCOMME des GARCONS（コム デ ギャルソン）をまとい、クールさと洗練した雰囲気を兼ね備えた魅力を放っている。

1枚目では黒髪ロングへのチェウォンが、カメラに向かってウインク。Tシャツにジャケット、バイカーショーツというシンプルなコーディネートながら、チェウォンの強い目力で圧倒的な存在感が生まれている。3、4枚目ではストライプシャツのコーディネートにチェンジ。カメラを上に構えたハイアングルで撮影され、上目遣いのチェウォンがなんとも可愛らしい。

そしてキャップを被った撮影では、椅子に腰掛けてカリスマ性たっぷりにポーズ。一転してフリルにボリューム感がある真っ赤なワンピースのカットでは、ロングヘアをひとつにまとめ、キュートさとクールさが同居している。

普段は茶髪ボブヘアが定番スタイルのチェウォンが披露した、新鮮なぱっつん前髪の黒髪ロングヘア。チェウォンが持つ可愛らしさを残しつつ、芯のある表情が際立つオフショットに、SNSでは「どんなスタイルも完璧にこなしてすごい」「別の誰かかと思った」「ビジュアル激変！」「お目目こぼれ落ちそうだよ」「可愛くてかっこいいチェウォン」などの感想が書き込まれている。

■LE SSERAFIMがNYでファンと交流！

なおLE SSERAFIMは、ワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』の北米公演のため、ニューヨークに到着。Instagramではメンバーが全米オープンの会場を訪れた様子や、ファンと交流する姿などが続々と公開されている。