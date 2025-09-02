歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムで、8月に東京・味の素スタジアムで開催された夏の大型野外フェスティバル「a-nation 2025」のステージについて投稿しました。

【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「書きたい事は沢山あるのですが、まずは感謝の想いを」 夏フェス「a-nation 」のステージを報告





浜崎さんは「a-nation2025」と題して、ステージでのパフォーマンスの様子を写した写真を投稿。









浜崎さんが、白いファーの帽子をかぶり、金色のスパンコールが輝く豪華な衣装に身を包んで、ステージで熱唱する姿が映し出されています。









また、エキゾチックな衣装に身を包んだ、大勢のダンサーたちと、一体となって繰り広げるダイナミックなステージパフォーマンスの様子も投稿されています。









浜崎さんは、「書きたい事は沢山あるのですが」と前置きした上で、「まずは感謝の想いを」と投稿。









続けて、「沢山のスタッフの皆様、出演者の皆様、そして何より会場にお越しくださった皆様とYouTubeで応援してくださった皆様、二日間本当に有難うございました」と、感謝の思いを綴りました。









この投稿にファンからは、「可愛くてカッコよくて素敵で圧巻のステ−ジでした」「最幸の夏の締めくくりをありがとう 騒ぎまくって完全燃焼した」「生きる勇気と希望になって、たくさん力もらってるよ 」「最高すぎる夏の思い出をありがとう」などの反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】