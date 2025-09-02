À¯ÉÜ¤¬¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸2.0¡×¤ÎÃì¡Ö¹°èÏ¢·È¡×¤ËºâÀ¯»Ù±çÀ©ÅÙ¤ÎÁÏÀßÉ½ÌÀ¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©°èÄ¶¤¨»º¶È¡¦´Ñ¸÷¿¶¶½¤ò¿ä¿Ê¤Ø
À¯ÉÜ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸2.0¡×¤ÎÃì¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©°è¤òÄ¶¤¨¡¢»º¶È¤ä´Ñ¸÷¿¶¶½¤òºâÀ¯»Ù±ç¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀ©ÅÙ¤òÁÏÀß¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤ëÏÈÁÈ¤ß¤À¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¼«¼£ÂÎ¤ä»º¶È³¦¤«¤é¤Î°ÕÍßÅª¤ÊÏ¢·ÈÀë¸À¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
À¯ÉÜ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©°è¤òÄ¶¤¨¤¿»º¶È¤ä´Ñ¸÷¤Ê¤É¤Î¿¶¶½¤ò¡Ö¹°è¥ê¡¼¥¸¥ç¥óÏ¢·È¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢ºâÀ¯»Ù±ç¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀ©ÅÙ¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¡¢Âç³Ø¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ÃÄÂÎ¤¬¡Ö¹°è¥ê¡¼¥¸¥ç¥óÏ¢·È¡×¤òÀë¸À¤·¡¢À¯ÉÜ¤¬Êä½õ¶â¤Ê¤É¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¡¢´ØÀ¾¡¦Ãæ¹ñ¡¦¶å½£¤Î3¤Ä¤ÎÃÏ°è¤ÎÃÄÂÎ¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
