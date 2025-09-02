福山雅治、18歳で上京後に乗っていた思い出の“愛車”を購入 約40年前“ホンダ名車”がドームライブに登場
シンガー・ソングライターで俳優の福山雅治（56）が、2日までに自身の公式インスタグラムを更新。購入したばかりの約40年前“ホンダ名車”が登場した大阪でのドームライブの模様を公開した。
【写真】ドームライブのど真ん中に“思い出の愛車”…熱狂に応える福山雅治
福山は「8/30、8/31の京セラドーム大阪でのドームライブに参加してくださった8万人の皆様、猛暑の中会場までお越しいただき、35周年の一体感と熱い熱いご声援、誠にありがとうございました!!」と報告＆感謝。「最&高なドームツアーのスタートを切ることができました」として、ライブの様子を写真で公開した。
写真の中には、観客席の真ん中に、福山が先日「ドームLIVEのリハ中に本人が購入した」という真っ赤なボディが印象的な約40年前のホンダ『シティ カブリオレ』が登場しているカットも公開。投稿には、「ライブ初披露された #ブラックショーマン インストゥルメンタル・テーマソング「#幻界」の予約購入キャンペーンが開始しております！」「［特別賞］には、ドームライブ本編中に登場した「本人所有の“赤いオープンカー”CITYカブリオレとの記念撮影」参加権@ベルーナドームをプレゼント」というコメントが添えられ、企画を紹介した。
なお、福山本人が購入した「“赤いオープンカー”CITYカブリオレ」は、18歳で上京後に自身が実際乗っていた車と同タイプの車両。このオープンカーに乗ってドーム会場のオーディエンスの"もっとそばにいく"というアイデアを福山が発案し本番演出に登場した。先日、福山の公式SNSに投稿され、多くの反響を呼んだ。
