五線譜をデザインした『ファンタジア』ジュエリー！ベルメゾン ディズニー「10金オーダーリング」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、『ファンタジア』の公開85周年を記念してつくられた特別感たっぷりな、ディズニーデザイン「10金オーダーリング」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「10金オーダーリング」ファンタジア
© Disney
価格：99,000円（税込）
サイズ：7、8、9、10、11、12、13、14、15、16
最大幅：約0.8cm
素材：10金（イエロー・約2.6ｇ）、ダイヤモンド（2石・約0.02カラット）
付属品：収納ケース
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
※商品をオーダーいただいてから商品を生産し、約35日後お届けの予約販売となります。年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休み等が含まれる場合は、追加日数をいただく場合がございます。
※受注生産のため、ご注文後のキャンセル、または不良品以外の返品はお受けできません。
※デザインの特性上、モチーフの形状により着用中に衣服等に引っ掛かることがあります。十分に気を付けてご使用ください。
ディズニー映画の傑作『ファンタジア』85周年記念アイテムの10金オーダーリング。
受注生産でここだけでしか出会えないとっておきのアイテムで、7〜16号までのサイズがラインナップします！
© Disney
透かし仕上げの五線譜をデザインしたゴールドのリングで、ミッキーモチーフのト音記号と魔法使いの帽子、音符デザインが五線譜の中に！
© Disney
高級感のある10金イエローゴールドを使用しています。
さらにダイヤモンド2石の輝きで手元が華やぎます☆
© Disney
ジャカード織りの生地を使用した高級感のあるブック型ギフトボックスも付いてきます。
©Disney
ギフトボックスの中央には「ミッキマウス」のお顔、まわりに帽子や本、ほうきなどのアートも！
© Disney
贈り物としても喜ばれそうです。
もちろん、自分へのご褒美にも◎
© Disney
高級感のある洋書型なので、インテリアとしてそのまま飾っておいても素敵。
ギフトボックスの内側には『ファンタジア』のポスターアートもデザインされています。
©Disney
心弾む五線譜をデザインした10金リング。
『ファンタジア』の公開85周年を記念してつくられた特別感たっぷりな、ディズニーデザイン「10金オーダーリング」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 五線譜をデザインした『ファンタジア』ジュエリー！ベルメゾン ディズニー「10金オーダーリング」 appeared first on Dtimes.