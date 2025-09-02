Stray Kids、70年の歴史で初となる前人未到の快挙達成！米ビルボード200で7作連続1位

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Stary Kidsが8月にリリースした韓国4作目の最新フルアルバム『KARMA』が、米国ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」で7作連続となる1位を獲得。同チャート70年の歴史で初の記録となり、前人未到の快挙となった。

■2022年の『ODDINARY』から今作『KARMA』まで計7作連続で1位を獲得！

米ビルボードが8月31日（現地時間）に発表した記事によると、8月22日にリリースされた『KARMA』は初週で約31万3,000枚を販売し、9月6日付の米ビルボード200で1位を獲得。

Stray Kidsは、2022年の『ODDINARY』から今作『KARMA』まで計7作連続で1位を獲得し、全世界のアーティスト史上初、前人未到の快挙を達成した。

『KARMA』は、前作『★★★★★ (5-STAR)』の初週売り上げ24万9,500枚を大きく超え、アメリカ国内における初週売上の記録を塗り替えた。さらに、2025年にリリースされたアメリカのK-POPアルバムセールスランキングでも初週売り上げ1位を記録し、世界の全アーティストの中でも3位の記録となっている。

■リリース情報

2025.08.26 ON SALE

ALBUM『KARMA』

※韓国発売日：8月22日



■Stray Kids「CEREMONY」MV

