13時の日経平均は190円高の4万2379円、ファストリが32.41円押し上げ 13時の日経平均は190円高の4万2379円、ファストリが32.41円押し上げ

2日13時現在の日経平均株価は前日比190.85円（0.45％）高の4万2379.64円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1251、値下がりは317、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を32.41円押し上げている。次いで東エレク <8035>が10.13円、三菱商 <8058>が9.83円、三井物 <8031>が8.58円、コナミＧ <9766>が8.10円と続く。



マイナス寄与度は28.36円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、良品計画 <7453>が6.89円、ファナック <6954>が5.91円、ダイキン <6367>が4.56円、メルカリ <4385>が4.09円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は機械の1業種のみ。値上がり率1位は卸売で、以下、海運、石油・石炭、ガラス・土石、保険、鉄鋼と続いている。



※13時0分14秒時点



株探ニュース

