ブラックジャックRPG「Brave × Junction」出展！ 東京ゲームショウ2025

ライドオンジャパンは、ブラックジャックRPG「Brave × Junction(ブレイブジャンクション)」が、2025年9月25日(木)〜9月28日(日)に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025(以下「TGS2025」)に出展することを発表しました。

東京ゲームショウ2025

会期 ： 2025年9月25日(木)〜9月28日(日)

場所 ： 幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

出展名 ： ライドオンジャパン

ブース ： インディーゲームコーナー

また、「Brave × Junction」のストーリーやゲームシステム、登場人物等を紹介する公式ホームページもオープンしました。

「Brave × Junction」の紹介PVもライドオンジャパン公式YouTubeチャンネルにて公開しました。

ライドオンジャパンのブースでは、「Brave × Junction」を試遊することができます。

また、「Brave × Junction」のポストカードやA4クリアファイル、トランプ風カードなどのノベルティグッズを配布します。

※各ノベルティグッズはなくなり次第、配布終了となります。

TGSノベルティ

