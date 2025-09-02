ブラックジャックRPG「Brave × Junction」出展！ 東京ゲームショウ2025

写真拡大 (全5枚)

ライドオンジャパンは、ブラックジャックRPG「Brave × Junction(ブレイブジャンクション)」が、2025年9月25日(木)〜9月28日(日)に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025(以下「TGS2025」)に出展することを発表しました。

 

東京ゲームショウ2025

 

 

会期　　　　　　　： 2025年9月25日(木)〜9月28日(日)

場所　　　　　　　： 幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

出展名　　　　　　： ライドオンジャパン

ブース　　　　　　： インディーゲームコーナー

 

また、「Brave × Junction」のストーリーやゲームシステム、登場人物等を紹介する公式ホームページもオープンしました。

「Brave × Junction」の紹介PVもライドオンジャパン公式YouTubeチャンネルにて公開しました。

 

 

ライドオンジャパンのブースでは、「Brave × Junction」を試遊することができます。

また、「Brave × Junction」のポストカードやA4クリアファイル、トランプ風カードなどのノベルティグッズを配布します。

※各ノベルティグッズはなくなり次第、配布終了となります。

TGSノベルティ

 

(C)RideonJapan,Inc.(C)Rideon,Inc.

※本文中の会社名または商品名は各社の商標または登録商標です。

