B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）が運営する「サーティワン アイスクリーム」が、不二家（東京都文京区）の人気キャラクターで、今年75周年の「ペコちゃん」とコラボレーションしたキャンペーン「PEKO with ICE CREAM（ペコ ウィズ アイスクリーム）」を9月4日から期間限定で実施します。

夢のコラボフレーバー

同コラボでは、不二家の商品「ミルキー」をイメージした2種類のフレーバーや、ペコちゃんをモチーフにしたサンデー、ダブルカップ、テイクアウト商品などがラインアップされています。

「ミルキー ミルキー」は、ミルキーをイメージしたコク深いミルキー風味アイスクリームと、すっきりしたミルクの味わいが特徴のシャーベットに、バターオイルが隠し味のミルキー風味リボンを合わせたフレーバーです。価格はシングル・レギュラーサイズ420円（以下、税込み）。

「ポッピングミルキー」は、サーティワンの人気フレーバー「ポッピングシャワー」とミルキーをイメージしたアイスクリームがひとつになった、「夢のコラボフレーバー」です。「ポッピングシャワー」のグリーンの部分が、ミント風味はそのままにピンク色になっています。価格はシングル・レギュラーサイズ420円。

「ペコちゃん＆ポコちゃん ダブルカップ」は、好きなアイスクリーム（スモール／レギュラー）を2個選べる商品。コラボ限定デザインカップはAとBの2種類から選べます。Aは、洋菓子店をイメージした背景にポッピングシャワーを持ったペコちゃんと、ボーイフレンドの「ポコちゃん」、ペコちゃんたちと仲良しな犬の「ドッグ」が描かれたデザイン。Bは、ミルキーの包み紙をイメージしたデザインに、サーティワンのアイスクリームが入ったデザインです。価格はシングルが510円、レギュラーダブルが760円。

「ペコちゃん 生ミルキーサンデー」は、好きなアイスクリーム（スモールサイズ）1個に、ホイップクリームとカラースプレー、「生ミルキー」、ペコちゃんの形のチョコレートをのせた商品です。チョコレートはデザインが2種類あり、どちらになるかは「お楽しみ」です。価格は580円。

「ペコちゃん＆ポコちゃん アイスクリームセット」は、好きなアイスクリームを8個（スモール／レギュラー）選べる商品。サーティワンのフレーバー柄の洋服を着たペコちゃんとポコちゃんに、キャラメルリボンの首輪をつけた「ドッグ」がデザインされたボックスで持ち帰ることができます。セット限定の「巾着ランチバッグ」と「ペコちゃん保冷剤」付き（数量限定）。バッグはミルキーの包み紙をイメージしたデザインで、内側はシルバーコーティングの簡易保冷仕様。保冷剤は「ラブポーションサーティワン」のリボンをつけたペコちゃん型のデザインです。価格はスモールが2900円、レギュラーが3460円。

また、新作フレーバーや好きなフレーバーを持ち帰りできる、ペコちゃんデザインの「ペコちゃん＆ポコちゃん ハッピーフレッシュパック」が登場します。価格は1900円。

さらに、対象商品を1個購入につき1枚、ランダムでコラボ限定ステッカー（全4種）がもらえます。

キャンペーンは9月30日まで。いずれの商品も、なくなり次第終了です。