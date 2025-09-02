タレントなえなの（24）が2日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。夏休み期間の神田愛花の代打MCとして登場した。

番組オープニングでMCハライチ澤部佑が「本日、神田愛花さん、夏休みのため、代打になえなのさんに来ていただきました」と紹介。黒いレースのドレスで登場した、なえなのは「よろしくお願いしまーす」と両手を振って客席に笑顔をふりまいた。

澤部から「なえなのはこの番組は知ってますか」と問われて「ぽかぽか大好きで、昼にいつも流し見してます」と話し「右上にいる昼太郎みたいにこうやっていつもみてます」とほお杖ポーズをとってみせた。

澤部から「MCは？」と質問されて「ちょっと、地上波の生放送MCは初めてです」と返した。相方の岩井勇気から「できそう」とと聞かれて「できなさそうなんで、頑張ります」と答えた。岩井は「大丈夫、大丈夫、神田さんの代わりだから」と妙な励まし方をした。

火曜レギュラーを招き入れ、澤部から「なえなのと交流ある方いますか」といきなりの質問に誰からも手はあがらなかった。なえなのは「そうなんです。いらっしゃらないんです」と話すと岩井が「こんなにアウエーだとは思わなかったな」とまた励ました。なえなのは「なんでキャスティングの方、なんでなえなのを選んだの」とミスキャストを指摘。澤部から「芸能界で仲のいい人いるの？」と問われて「芸能界ですか、王林と仲がいいです」と答えて「その1人だけです」ときっぱりと返事していた。