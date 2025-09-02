ジョナサン『あふれんばかりのスープパスタ』、ミートソースやカルボナーラなど4品発売/創業45周年を記念した新メニュー

ジョナサンは2025年9月4日、創業45周年を記念した新メニュー『あふれんばかりのスープパスタ』を全店で発売する。一部商品は2025年10月23日から、提供を開始する。

〈『あふれんばかりのスープパスタ』4品の概要(各税込)〉

『あふれんばかりのスープパスタ』は、試作を重ねて開発したこだわりのスープと、もっちりとした自家製生パスタを組み合わせた新メニュー。自家製生パスタは、スープとよく絡むリングイネで、デュラム小麦と北海道産小麦を独自配合でブレンドすることで、独特のもちもち感を出した。

ジョナサン「自家製生パスタ」

◆「やみつきミートのJonathan’sスープパスタ」1,121円

2025年9月4日販売開始。

具材たっぷりで食べ応えのある濃厚トマト&ミートのスープ。じっくりとソテーした豚ひき肉と玉ねぎに､椎茸とパルメザンチーズ､ペコリーノチーズのうまみを加え、少量の唐辛子で味をキリッと引き締めた。

ジョナサン「やみつきミートのJonathan’sスープパスタ」

◆「チャウボナーラパスタ」1,231円

2025年9月4日販売開始。

チャウダー×カルボナーラのハイブリッドパスタ「チャウボナーラ」としている。まるでチャウダーのような野菜とミルクの優しい味わいに、3種のチーズと卵黄を加え、カルボナーラのコクとうまみを加えた。

ジョナサン「チャウボナーラパスタ」

◆「濃厚ビスクスープパスタ」1,341円

2025年10月23日販売開始。

ロブスターなどの海老の濃厚なうまみを凝縮したアメリケーヌソースで、ビスクスープ仕立てにした。小海老と小柱を贅沢に盛り付け、魚介のうまみが後を引く味わい。さらにクリーミー感が加わるモッツァレラチーズのトッピングがおすすめだという。

ジョナサン「濃厚ビスクスープパスタ」

◆「こだわりのオニオンスープパスタ」1,000円

2025年10月23日販売開始。

ジョナサンのオニオングラタンスープをベースに、焦がし醤油ソースとフライドガーリックを追加。ねぎとしらすを盛りつけ、まるでラーメンのような和風スープパスタに仕上げた。さらりとしたスープが染み込む揚げ白玉のトッピングがおすすめだという。

ジョナサン「こだわりのオニオンスープパスタ」

〈追加トッピングやシメでアレンジを楽しめる〉

『あふれんばかりのスープパスタ』をスープとパスタで楽しんだ後は「羽衣ベーコン」や「揚げ白玉」など、全11種の追加トッピングでカスタマイズすることができる。ラインアップは以下の通り。いずれも税込価格。

【9月4日販売開始】

◆「粉チーズ」55円

◆「ガーリックチップ」55円

◆「揚げ白玉」55円

◆「モッツァレラチーズ」99円

◆「羽衣ベーコン」99円

ジョナサン、9月4日から販売開始する追加トッピング5種

【10月23日販売開始】

◆「ケイジャンパウダー」33円

◆「ほうれん草」55円

◆「コーン」55円

◆「ホイップバター」55円

◆「温泉卵」99円

◆「ローストビーフ」198円

ジョナサン、10月23日から販売開始する追加トッピング6種

このほか、セットメニューには、「米粉パン」(税込164円)や、粉チーズと米を組み合わせた「リゾット」(税込219円)を取りそろえ、スープを余すところなく楽しめる。

ジョナサン「セット 米粉パン」

ジョナサン「セット リゾット」

■ジョナサン『あふれんばかりのスープパスタ』

ジョナサン『あふれんばかりのスープパスタ』発売