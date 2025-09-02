おしゃれママが大絶賛！【ハニーズ】涼しい × 体型カバー♡「可愛さ100点ブラウス」

暑い日のお出かけは涼しく過ごしたいけれど、体型もさりげなくカバーしたい。そんな人にぴったりのアイテムを編集部がリサーチ。そこで見つけたのが、【ハニーズ】から登場しているフリルブラウス。きれいめフェミニンコーデを発信している、おしゃれなママインフルエンサー@cococloset128さんのInstagram投稿を参考に、大人のかわいさを引き立てるアイテムと着こなしをご紹介します。

フリルディテールで可愛らしさと体型カバーを両立

【ハニーズ】「フリルブラウス」\1,782（税込・セール価格）

清涼感のある軽やかなサッカー素材を使ったフリルブラウスは、見た目にも爽やかな一枚。@cococloset128さんも「素材がめちゃくちゃ涼しくて、この酷暑、真夏にピッタリ！ 本当涼しく過ごせました」と太鼓判を押しています。また「二の腕カバーできるフリル袖！」とコメントしている通り、肩から胸元にかけて広がるフリルやペプラムシルエットが華やかさをプラスしながら、気になる二の腕や腰まわりを自然にカバーしてくれるのも見逃せない優秀ポイント。

レイヤードコーデでも活躍！

休日はジャンパースカートやかごバッグと合わせて夏らしいお出かけコーデに。キャミワンピやオールインワンのインナーとしても使いやすそうです。フリルが上品にあしらわれているので、大人でも着こなしやすいのが特徴。1枚で涼しさ・体型カバー・かわいさの3拍子が揃う優秀トップスは、完売前のチェックが吉かも。

Writer：licca.M