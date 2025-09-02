第2子妊娠中の蜂谷晏海、ポッコリお腹に第1子がちょこん「だいぶ大きくなりましたね」 夫はスピードワゴン井戸田
お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が、1日にインスタグラムを更新。大きくなったお腹を写した近影を公開した。
【別カット】第1子に微笑みかける蜂谷晏海（ほか3枚）
2022年9月に井戸田と結婚し、2024年7月に第1子を出産した蜂谷。今年7月に第2子の妊娠を報告した彼女が投稿したのは、第1子と写る家族ショットだ。複数公開されている写真には、大きなお腹の彼女が第1子を抱っこしながら笑顔でカメラを見つめる様子などが収められている。
投稿の中で蜂谷は「ぽっこりお腹がもはやヒップシート化している」とつづり「ぐんぐんお腹も大きく成長中！今日から7ヶ月目に突入！」と報告。さらに第1子について「ベビバーグはまだお腹に赤ちゃんがいるとは理解してないようだけど、なんだか最近すごくおしゃべりで言葉にならない言葉やリアクションをずっとしている…！（かわいい）」とコメントしている。
彼女の投稿にファンからは「だいぶ大きくなりましたねお腹」「息子さんがパパそっくりで可愛い」「まだまだ暑いのでお身体気を付けてくださいね」などの声が集まっていた。
引用：「蜂谷晏海」インスタグラム（@hachiyaami）
