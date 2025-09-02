【ナムコ限定プライズ】『セサミストリート』の“かわいいぬいぐるみ”が9月10日より登場
バンダイナムコエクスペリエンスは、『セサミストリート』に登場するキャラクターの限定プライズ「かわいいBIGぬいぐるみ」と「かわいいぷちマスコット」を、2025年9月10日より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」にて展開する。
『セサミストリート』のプライズがナムコ限定で登場
「かわいいBIGぬいぐるみ」と「かわいいぷちマスコット」は、生地やパーツといった素材にこだわっているとのこと。部屋に癒やしを添える存在としても、お出かけに連れていきたくなる相棒としてもぴったりな、暮らしに寄り添うぬいぐるみだ。
セサミストリート かわいいBIGぬいぐるみ TM / (c) 2025 Sesame Workshop
「セサミストリート かわいいBIGぬいぐるみ」は、「エルモ」「クッキーモンスター」の全2種。サイズはH50cm×W35cm×D23cm。
セサミストリート かわいいぷちマスコットTM / (c) 2025 Sesame Workshop
「セサミストリート かわいいぷちマスコット」は、「エルモ(にこっ)」「エルモ(わくわく)」「クッキーモンスター」「ビッグバード」の全4種。サイズはH7cm×W5cm×D3cm。
TM / (c) 2025 Sesame Workshop
(c)Bandai Namco Experience Inc
