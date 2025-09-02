¤Ê¤¼Æ£Àîºå¿À¤Ï¤³¤³¤Þ¤Çµð¿Í¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¡Îò»ËÅª¤Ê16º¹¡¡¡Ö¾¡¤Á¤Ê¤¬¤é°é¤Æ¤ë¡×¤Î¶Ë°Õ¤È¤Ï
Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¿·Ç¤´ÆÆÄ¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¼êÏÓ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Î´¿´î¤ÎÆ¹¾å¤²¤Î½Ö´Ö¤¬¹ï°ì¹ï¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½µËö¤Îµð¿Í3Ï¢Àï¤ò¾¡¤Á±Û¤·¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯7¡£2Æü¤«¤é¤ÏÃæÆü¤ÈÅ¨ÃÏ¤Ç3Ï¢Àï¤òÀï¤¦¡£ºÇÃ»Í¥¾¡Æü¤Ï5Æü¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖX¥Ç¡¼¡×¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂê¤â¤¢¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸«¤è¡¢¤³¤Î¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¡ªÃæÀî¤Ï5ÈÖ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤òµÏ¿¤·¤¿
¡¡¿·Ç¤¤ÎÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤ÇÃù¶â¤òÆÈÀê¡¢¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï°ì»þ¼ºÂ®¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÅêÂÇ¤ËÀïÎÏ¤òÀ°¤¨¡¢7·î¤Ë11Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É½çÄ´¤ËÁö¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÅÁÅý¤Î°ìÀï¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë2°Ì¤Îµð¿Í¤È¤Ï16º¹¤ÈÎò»ËÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¶¯¤µ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï1¡Ý5ÈÖ¤Þ¤Ç¸ÇÄê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀï¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¼çÎÏ¤ËÂç¤¤Ê¸Î¾ã¼Ô¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢µÚÀî²íµ®¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯ÎÏ¤Ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥Á¡¼¥à¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«À®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¾¡Íø¤È°éÀ®¡×¤ÎÎ¾Î©¤Ç¤â¶¯¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤¬¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÀîÍ¦ÅÍ¤Ï5·î¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â8·î7Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¡¢8·î16Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥×¥í½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿À¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¹âÂ´5Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹â»ûË¾Ì´¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç50»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢5·î13Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê¿·³ã¡Ë¤Ç¥×¥í½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ÂÇÎ¨¡¦245¡Ê1Æü¸½ºß¡Ë¤È1·³ÉñÂæ¤ÇÎÏ¤ò¤Ä¤±»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¸÷¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆâ³°Ìî¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë·§Ã«·ÉÍ¨¤Ë¤â¤¢¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÂåÁö¡¢¼éÈ÷¸Ç¤á¤È¤¤¤Ã¤¿Ìò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÍ··â¡¢»°ÎÝ¡¢Ãæ·ø¡¢º¸Íã¤È¼éÈ÷°ÌÃÖ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ö¤È¤¤ÂÇ·â¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¡£ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤Àµ¯ÍÑ¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢µ¤¤ÎÈ´¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¤È¤¤Ë¸·¤·¤µ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤â¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜ»Ø¤¹Êý¸þÀ¤ò³ÎÇ§¡¢Áª¼ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÀï¤¦»ÑÀª¡×¡¢¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Â¾µåÃÄ¤¬ÄÉ¿ï¤Ç¤¤Ê¤¤¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡ºå¿À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·Ç¤¤Î´ÆÆÄ¤¬½éÇ¯ÅÙ¤ËÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡¢¤Þ¤µ¤ËÀª¤¤¤ò¼¨¤·¤¿ÀÄÇ¯´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ï¤Þ¤ÀÆ»È¾¤Ð¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ø¤Î²áÄø¤¬º£ÅÙ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï