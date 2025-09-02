GOT7・JAY B、「WATERBOMB SINGAPORE」で“ホット”なオーラ全開！全10曲の圧巻ステージを披露

GOT7のリーダーでソロアーティストとしても活躍するJAY Bが、圧巻のパフォーマンスを披露した。

JAY Bは8月31日（現地時間）、シンガポール・セントーサのシロソビーチで開催された「WATERBOMB SINGAPORE 2025」に出演した。

フェスティバルの終盤に登場したJAY Bは“ホット”な魅力を発散し、会場の熱気を高めた。単独コンサートを思わせる華やかなライブパフォーマンスと、ファンの熱い反応が目を引いた。

（写真＝MAUVE Company）JAY B

JAY Bは『CLOUD NINE』『Switch It Up』『Count On Me』のステージを続けて披露し、HIPでクールなバイブを届けた。その後も『Make Me Right』『FAME』『Take it easy』で会場の熱気をさらに引き上げた。観客の大きな声援に応え『B.T.W』『go UP』『Crash』を披露し、アンコールではGOT7の『Page』をサプライズでパフォーマンス。全10曲にわたるセットリストを完成させ、圧巻のステージマナーとファンサービスで観客を魅了した。

（写真＝MAUVE Company）JAY B

JAY Bは、昨年兵役を終えた後、精力的に活動を続けている。1stソロフルアルバム『Archive 1：Road Runner』で成功的なカムバックを果たし、ソロコンサートツアー「TAPE：RE LOAD」を大盛況のうちに完走した。今年は、リーダーを務めるGOT7の完全体アルバム『WINTER HEPTAGON』をリリースし、ソウルやタイの大型会場で開催された単独コンサート「NESTFEST」も成功させた。

JAY Bは、現在も「WATERBOMB SINGAPORE 2025」をはじめ、韓国国内外のさまざまなフェスティバルでグローバルファンと交流を続けている。11月1日・2日には、タイ・バンコクのインパクト・アリーナでソロコンサートのフィナーレ公演「TAPE：RE LOAD FINALE」を開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）