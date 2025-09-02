アンミカ、イケメン夫との映画デートショット披露「鉢巻姿が可愛すぎる」と“公開ノロケ”
【モデルプレス＝2025/09/02】モデルでタレントのアンミカが1日、オフィシャルブログを更新。夫で米国人実業家のセオドール・ミラー氏と映画『ベストキッド レジェンズ』を鑑賞したことを報告し、仲睦まじい夫婦ショットを公開した。
【写真】アンミカ「鉢巻姿が可愛すぎるやろ〜」イケメン夫顔出し2ショット
アンミカは「皆様、ご無沙汰しておりすみません！」と切り出し、日本テレビ系特番「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」（8月30〜31日）に出演していたことに触れ、「立ってるだけでも暑い最中、覚悟を持って完走された横山さんには、本当に勇気と愛を頂きましたね」とコメント。チャリティーを通して「みんなの優しい心の手を繋ぐ行為が誰かのためになる。。それを感じた1日でした」と番組への思いをつづった。
続けて「さて、夫と大好きな映画【ベストキッド】に行って参りましたよ！」と報告。映画鑑賞にあたり、「誠意を表し、初代のベストキッドでも主人公がミスターミヤギにもらって頭に巻いて試合に挑んだ、あの鉢巻を巻いて、【ベストキッド レジェンズ】を鑑賞」と明かし、鉢巻をした夫との手のひらに拳を添えたアンミカの2ショットを公開した。
2025年1月に開かれたパーティーにて、同映画でダニエル・ラルーソーを演じたラルフ・マッチオとも直接会話したというアンミカは、ラルフ・マッチオとの記念ショットも披露しつつ、「現代版になり、その意志を注いだ戦いに感動でしたー！！！」と映画の魅力を熱弁。ドリンクとポップコーンを持った鉢巻姿の夫には「ほんで持って鉢巻姿が可愛すぎるやろ〜」とメロメロで、「公開ノロケ」と自らツッコミを入れ、夫婦の仲睦まじさをのぞかせた。
この投稿にファンから「仲良し」「鉢巻かわいい〜」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】アンミカ「鉢巻姿が可愛すぎるやろ〜」イケメン夫顔出し2ショット
◆アンミカ、夫との映画デート報告
アンミカは「皆様、ご無沙汰しておりすみません！」と切り出し、日本テレビ系特番「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」（8月30〜31日）に出演していたことに触れ、「立ってるだけでも暑い最中、覚悟を持って完走された横山さんには、本当に勇気と愛を頂きましたね」とコメント。チャリティーを通して「みんなの優しい心の手を繋ぐ行為が誰かのためになる。。それを感じた1日でした」と番組への思いをつづった。
2025年1月に開かれたパーティーにて、同映画でダニエル・ラルーソーを演じたラルフ・マッチオとも直接会話したというアンミカは、ラルフ・マッチオとの記念ショットも披露しつつ、「現代版になり、その意志を注いだ戦いに感動でしたー！！！」と映画の魅力を熱弁。ドリンクとポップコーンを持った鉢巻姿の夫には「ほんで持って鉢巻姿が可愛すぎるやろ〜」とメロメロで、「公開ノロケ」と自らツッコミを入れ、夫婦の仲睦まじさをのぞかせた。
この投稿にファンから「仲良し」「鉢巻かわいい〜」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】