元NHKアナ・中川安奈、ミニワンピで美脚スラリ 足組みショットに「眼福」「CAさんみたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/09/02】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈が2日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露したワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元NHKアナ、美脚スラリの足組みショット
中川は「これはなんのお仕事でしょーか」と問いかけ、飛行機の機内を模したセットで撮影した写真を公開。「スタジオに向かう途中で出てきたセットがいつもよりカッチリめな衣装と合ってたのでつい」と明かし、「この雰囲気なら足組んでみてもいいですよね？笑」と足を組んだショットを披露した。モノトーンの上品なワンピース姿で、スラリと伸びた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「足組みショット素敵」「スタイル抜群」「眼福です」「CAさんみたい」「美しすぎる」「大人の色気」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中川安奈、ミニワンピ姿で美脚を披露
