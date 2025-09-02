ºòµ¨½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï10Ê¬¤Ë¤âËþ¤¿¤º¥ì¥Ã¥É¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¡¡¥³¥â¤¬¥Ç¥ë¡¦¥¢¥ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü
¥»¥ê¥¨A¤Î¥³¥â1907¤Ï¡¢¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥Ç¥ë¡¦¥¢¥ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°À¼ÌÀ¤ò¡Ö¥Ç¥ë¤ÏÄê´üÅª¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÅöÌÌ¤Î·×²è¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ÜÀÒ´ü´Ö¤Î½ªÎ»¤òÁ°¤ËÎ¾¼Ô¤ÏÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤·èÃÇ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¥³¥â¤Ç¤Î¥Ç¥ë¤Î³èÌö¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³èÌö¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¤¢¤ë¤¬¡¢¥¢¥ê¤Ïºòµ¨9Ê¬¤·¤«½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£3·î¤ÎAC¥ß¥é¥óÀï¤À¤¬¡¢½Ð¾ì¤·¤Æ10Ê¬Â¤é¤º¤Ç¥ë¥Ù¥ó¡¦¥í¥Õ¥¿¥¹¡¦¥Á¡¼¥¯¤Ø¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¡¢Âà¾ì¡£°Ê¹ß»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Àº¿À±ÒÀ¸¾å¤Î½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥â¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬¥¥ã¥ê¥¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤âÀ®¸ù¤òÄÏ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ì»þ¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¤Î¾Íè¤â¾üË¾¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥ê¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£