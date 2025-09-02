¥³¥â¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥ë¡¦¥¢¥ê Photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥»¥ê¥¨A¤Î¥³¥â1907¤Ï¡¢¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥Ç¥ë¡¦¥¢¥ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°À¼ÌÀ¤ò¡Ö¥Ç¥ë¤ÏÄê´üÅª¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÅöÌÌ¤Î·×²è¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ÜÀÒ´ü´Ö¤Î½ªÎ»¤òÁ°¤ËÎ¾¼Ô¤ÏÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤·èÃÇ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¥³¥â¤Ç¤Î¥Ç¥ë¤Î³èÌö¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö³èÌö¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¤¢¤ë¤¬¡¢¥¢¥ê¤Ïºòµ¨9Ê¬¤·¤«½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£3·î¤ÎAC¥ß¥é¥óÀï¤À¤¬¡¢½Ð¾ì¤·¤Æ10Ê¬Â­¤é¤º¤Ç¥ë¥Ù¥ó¡¦¥í¥Õ¥¿¥¹¡¦¥Á¡¼¥¯¤Ø¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¡¢Âà¾ì¡£°Ê¹ß»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

MK¥É¥ó¥º¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÇÂç³èÌö¤·¤¿¥¢¥ê¡£¤·¤«¤·¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó°ÜÀÒ¸å¤Ï¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤Ø¤Î¥í¡¼¥ó¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¥­¥ã¥ê¥¢¤Ï²¼¹ßÀþ¡£Êì¿Æ¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¼õ¤±¤¿À­ÅªµÔÂÔ¤ä¡¢¿çÌ²Ìô¤È¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÀº¿ÀÅª¤Ê½ý¤¬¥­¥ã¥ê¥¢¤Î·ÁÀ®¤òË¸¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£

Àº¿À±ÒÀ¸¾å¤Î½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥â¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬¥­¥ã¥ê¥¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤âÀ®¸ù¤òÄÏ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

°ì»þ¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¤Î¾­Íè¤â¾üË¾¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥ê¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£