２日放送のＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、今年が統計史上最も暑い夏だったと気象庁が発表したことを報じた。

ＭＣの「ホンジャマカ」恵俊彰は「やっぱり、そうだったのかと思う方が多いんじゃないでしょうか。今年が史上最も暑い夏だったようですね」と言いながら「最も暑かった今年の夏」「３年連続最も暑い夏」などの見出しが躍る一般紙の１面を紹介。

「朝日、毎日、読売が…。一般紙の１面が、とにかく昨日の気象庁の発表ですよ」とつぶやいた恵はコメンテーターとして出演するお笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーに「危険な夏、暑さだったってこと？」と話を振った。

この言葉を受け、バービーは「３年連続暑い夏って、えっ？ このまま来年も暑くなっちゃうのってなったら、どうやって過ごそうかなって今から考えておかないと…」と困り顔でコメント。

恵は「毎年、記録更新になるわけですもんね。しかも、それが３０年前の平均より２・３６度（高い）…。１８９８年から観測してるわけでしょ。その歴史の中で最も暑かったって…」と絶句していた。