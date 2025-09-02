チョン・ジヒョンとカン・ドンウォンが“夢の共演”　今年下半期最大の期待作『北極星』に関心集中

名実ともに韓国最高のスターが集結した。

時代を代表するアイコン、女優チョン・ジヒョンと俳優カン・ドンウォンが主役だ。作品は今年下半期最大の期待作、ディズニープラスの『北極星』である。

2人の組み合わせだけでも関心は沸騰している。

『北極星』は、国連大使ムンジュ（演者チョン・ジヒョン）が大統領候補襲撃事件の背後を追うなか、彼女を守る使命を負った国籍不明の特殊要員サンホ（演者カン・ドンウォン）と共に巨大な真実に直面する物語だ。3分にも満たない予告編ですら、2人のツーショットは美しい画そのものだった。

チョン・ジヒョンは9月2日、ソウル鍾路（ジョンロ）区のフォーシーズンズホテルで行われた『北極星』制作発表会で、「私はカン・ドンウォンの長年のファンだ。これ以上遅くなる前に一緒に仕事をしたくて出演を決めた」と語り、「以前からカン・ドンウォンの“フィギュア”が好きだったが、人となりを知ってさらに好きになった」と明かした。

これに対し、チョン・ジヒョンの言葉を聞いたカン・ドンウォンは、「ありがとうございます」と深々と頭を下げ、「作品を通じてチョン・ジヒョンの魅力にすっかりハマった。現場ではいつも楽しい姿を見せてくれて幸せだった」と語り、「本当に素敵な人だと思いながら撮影した」と応じた。

脚本は、映画『渇き』『お嬢さん』『毒戦 BELIEVER』などを執筆したチョン・ソギョンで、ドラマ『涙の女王』のキム・ヒウォン監督と映画『犯罪都市 PUNISHMENT』のホ・ミョンヘン監督が共同演出を務める。

タイトルの通り、最高のスターたちが作り上げた作品だ。キム・ヒウォン監督と脚本家チョン・ソギョンは、当初からチョン・ジヒョンを念頭に置いていた。

まずチョン・ソギョンは、チョン・ジヒョンの「孤独さ」、そしてカン・ドンウォンの「少年の魅力」に注目した。チョン・ソギョンは「シナリオを執筆したときから、“ムンジュ”はチョン・ジヒョンだった。孤独なキャラクターを彼女がよく表現してくれた」とし、「カン・ドンウォンは“サンホ”の冷たさと温かさ、大人と少年の共存を体現している」と語った。

キム・ヒウォン監督は「パワフルな女性役を思い浮かべると、無条件にチョン・ジヒョン以外考えられない。長年多くの監督にとって、キャスティングリスト1位はチョン・ジヒョンだった」と明かし、「オファーするとすぐに『会いましょう』と連絡が来た。『これは掴んだ』と思った」と振り返った。

国連大使と傭兵の出会いという設定自体がスリリングだ。得体の知れないサンホがムンジュに近づいたことから、大きな事件が巻き起こる。

カン・ドンウォンは「サンホは孤独な人物だ。ムンジュと出会って、何があっても彼女を守ろうと心に決め、変化を経験する」と説明。チョン・ジヒョンは「ムンジュは事件に関与し掘り下げていく人物だ。静かだが親しみやすく、大胆な行動力を持つ。カン・ドンウォンがサンホを演じてくれたことで、ムンジュとの相乗効果も生まれた」と語った。

キム・ヒウォン監督は「演出として美しい画が好きだが、無理に工夫しなくてもチョン・ジヒョンとカン・ドンウォンが美しいから自然に仕上がった。強さと美しさを同時に求められる場面で、2人は本当にうまく表現してくれた」と感謝を示した。

韓国国内にとどまらず、世界が驚くキャスティングだ。俳優と制作陣の表情には自信が満ちていた。その真価は、9月10日に確認できる。

◇チョン・ジヒョン プロフィール

1981年10月30日生まれ。17歳の時にモデルの友人の撮影見学に行った際、関係者に声をかけられ、ファッション誌の表紙モデルを務め、芸能界デビューを果たす。1998年にドラマ『私の心を奪って』で女優デビュー。2001年に主演映画『猟奇的な彼女』が社会現象になるほどの大ヒット作となり、「国民の初恋」という愛称で爆発的な人気を集めた。また、2014年のドラマ『星から来たあなた』は、韓国のみならずアジア全域で大きな人気を得た。プライベートでは2012年4月に、ALPHA資産運用のチェ・ゴン会長の次男であるチェ・ジュンヒョク氏と結婚。2016年2月に長男、2018年1月に次男を出産した。

◇カン・ドンウォン プロフィール

1981年1月18日生まれ。2000年にモデルとしてデビューし、2003年のドラマ『威風堂々な彼女』（原題）で俳優デビュー。映画『オオカミの誘惑』で初主演を務めた。除隊後の2014年に映画『群盗』で復帰。YGエンターテインメントに所属し、映画『華麗なるリベンジ』『MASTER／マスター』などがヒットしてトップ俳優に。2022年には是枝裕和監督の映画『ベイビー・ブローカー』に出演した。