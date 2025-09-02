TWICE¡¦¥Á¥§¥è¥ó¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼AL¤ÎÁ´¶Ê¤ÎÀ©ºî¤Ë»²²Ã¡ªÞÕ¿È¤ÎºîÉÊ¤Ë´üÂÔ¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×TWICE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Á¥§¥è¥ó¤¬¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØSHOOT¡ÊFirecracker¡Ë¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¥è¥ó¡¢¿ÆÍ§¤È¤Î¡È¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥§¥¢Ïª½Ð¡É¤¬ÊªµÄ
¥Á¥§¥è¥ó¤ÏÍè¤ë9·î12Æü¤Î1st¥½¥í¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLIL FANTASY vol.1¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¸ø¼°SNS¤Ë¼«¿È¤Î¸ÄÀ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¡¼¥¸¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½ç¼¡¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
µî¤ë9·î1Æü¡¢ÀäÌ¯¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ØAVOCADO¡Êfeat. Gliiico¡Ë¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ËÂ³¤¡¢2Æü0»þ¡ÖCHAEYOUNG¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈËä¤Þ¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¥¤¥á¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò°ìÁØ¹â¤á¤¿¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØSHOOT¡ÊFirecracker¡Ë¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¤·¤ÆÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØAVOCADO¡Êfeat. Gliiico¡Ë¡Ù¡ØBAND-AID¡Ù¡ØGIRL¡Ù¡ØRIBBONS¡Êfeat. SUMIN, Jibin of Y2K92¡Ë¡Ù¡ØDOWNPOUR¡Êwith Kai¡Ë¡Ù¡ØBF¡Ù¡Ø±ÆÍ·¤Ó¡Ù¡Ø»ä¤Î¥®¥¿¡¼¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆCD¸ÂÄê¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¡ØLonely doll waltz¡Ù¤Þ¤Ç·×10¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥Á¥§¥è¥ó¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´¶Ê¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏÎÌ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤³¤³¤ËÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥Ð¥ó¥ÉGliiico¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼Sokodomo¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼SUMIN¡¢ÍÌ¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎPEEJAY¤ÈSlom¡¢¿Íµ¤¥Ð¥ó¥ÉY2K92¤Î¥¸¥Ó¥ó¤Ê¤É¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥·¥Ê¥¸¡¼¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¥Á¥§¥è¥ó¤Î¤Ê¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¡ÖLIL FANTASY¡×¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¾¡ØLIL FANTASY vol.1¡Ù¤ò·è¤á¤¿¡£ºî»ì¡¢ºî¶Ê¡¢ÊÔ¶Ê¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê²»³Ú¤òÈäÏª¤¹¤ë½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¸þ¤±¤¿´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢9·î1Æü18»þ¡¢ONCE¡ÊTWICE¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤ÎÇ®Îõ¤Ê´Ø¿´¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥ì¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Á¥§¥è¥ó¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÁ°Æü¤Ç¤¢¤ë11Æü¡¢¥½¥¦¥ëÎ¶»³¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¡Ë¶è´ÁÆî¡Ê¥Ï¥ó¥Ê¥à¡Ë¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÀè¤Ë´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Î²ó¤Ç¤Ï¥Á¥§¥è¥ó¤¬»²²Ã¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥§¥è¥ó¤Î1st¥½¥í¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLIL FANTASY vol.1¡Ù¤È¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØSHOOT¡ÊFirecracker¡Ë¡Ù¤Ï9·î12Æü13»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Á¥§¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1999Ç¯4·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥½¥ó¡¦¥Á¥§¥è¥ó¡£2015Ç¯¤ËTWICE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÚÔú¤Ç¾®ÊÁ¤ÊÂÎ·Á¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤¿¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¤Á¤Ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£È±·¿¤ä¥á¥¤¥¯¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«¿È¤Î¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ë¡£2024Ç¯4·î¡¢10ºÐÇ¯¾å¤Î´Ú¹ñÃËÀ²Î¼êZion.T¡Ê¥¶¥¤¥ª¥ó¥Æ¥£¡Ë¤È¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¤¿¡£