IIJmioでMNP向けスマホセール、「CMF Phone 2 Pro」が3.3万円など
インターネットイニシアティブ（IIJ）は、端末を販売する「IIJmioサプライサービス」で、他社から乗り換える（MNP）人に向けたスマートフォンのセールを開始した。
IIJmioギガプランの音声SIMまたは音声eSIMを、他社からの乗り換え（MNP）で契約し、対象端末を同時に申し込むと、1IDあたり1台まで端末を乗り換え価格で購入できる。
対象端末は、「CMF Phone 2 Pro」が3万2800円、「AQUOS R10」が9万9800円など。なお、一部端末は「ハッピーオータムキャンペーン【スマホ大特価セール】」として、11月20日21時59分までの期間限定価格で提供される。機種名 価格 iPhone SE（第2世代） 64GB 良品 一括：110円
24回：6円 Redmi 14C 4GB／128GB 一括：110円
24回：6円 OPPO A79 5G 一括：2990円
24回：126円 moto g64 5G 一括：1万2800円
24回：534円 OPPO A3 5G 一括：1万2800円
24回：534円 motorola edge 40 neo 一括：1万4800円
24回：618円 CMF Phone 1 【IIJ限定】発売記念BOX 一括：1万4800円
24回：618円 arrows We2 M07 一括：1万4800円
24回：618円 Jelly Star 一括：1万4800円
24回：618円 OPPO Reno11 A SUPERVOOC急速充電器SET 一括：1万9800円
24回：826円 iPhone SE（第2世代） 64GB 美品 一括：1万9800円
24回：826円 iPhone SE（第3世代） 64GB 美品 一括：2万4800円
24回：1035円 iPhone SE（第3世代） 128GB 美品 一括：2万9800円
24回：1243円 らくらくスマートフォン Lite MR01 一括：2万9800円
24回：1243円 Redmi Note 14 Pro 5G 8GB／256GB 一括：2万9800円
24回：1243円 CMF Phone 2 Pro 一括：3万2800円
24回：1368円 Google Pixel 7a 一括：3万9800円
24回：1659円 Redmi Note 14 Pro 5G 12GB／512GB 一括：3万9800円
24回：1659円 Nothing Phone (3a) 8GB／128GB 一括：3万9800円
24回：1659円 POCO X7 Pro 8GB／256GB 一括：3万9800円
24回：1659円 Xperia 5 IV 8GB／256GB 一括：4万4800円
24回：1867円 AQUOS sense9 6GB／128GB 一括：4万4800円
24回：1867円 AQUOS sense9 8GB／256GB 一括：4万9800円
24回：2076円 motorola edge 60 pro 一括：4万9800円
24回：2076円 POCO X7 Pro 12GB／512GB 一括：4万9800円
24回：2076円 iPhone SE（第3世代） 64GB 未使用品 一括：4万9800円
24回：2076円 POCO F7 Pro 12GB／256GB 一括：5万4800円
24回：2284円 OPPO Reno14 5G 一括：5万9800円
24回：2493円 iPhone SE（第3世代） 128GB 未使用品 一括：5万9800円
24回：2493円 POCO F7 12GB／512GB 一括：6万2800円
24回：2618円 motorola razr 50 一括：8万9800円
24回：3743円 iPhone 15 128GB 一括：8万9800円
24回：3743円 AQUOS R10 12GB／256GB 一括：8万9800円
24回：3743円 OPPO Find X8 一括：9万4800円
24回：3951円 Xiaomi 14T Pro 12GB／512GB 一括：9万4800円
24回：3951円 AQUOS R10 12GB／512GB 一括：9万9800円
24回：4160円 Xiaomi 15 Ultra 16GB／512GB 一括：15万9800円
24回：6660円 AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット 一括：17万9800円
24回：7493円 Xiaomi 15 Ultra 16GB／1TB 一括：18万9800円
24回：7910円