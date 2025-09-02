“1週間長い夏”異例の残暑で片瀬西浜・鵠沼海水浴場7日まで開設期間延長「今年くらげの被害少ない」 神奈川・藤沢市
3日も危険な暑さが続いていますが、ビーチにも異変が起きています。
そのビーチが、神奈川・藤沢市の片瀬西浜・鵠沼海水浴場です。
2025年の開設期間は、例年通りだと8月31日までですが、異例の暑さが予想されたことから、特別に9月7日まで延長しました。
3日の藤沢市は、すでに31.1度を観測するなど厳しい暑さの中、「夏の最後」を味わおうと海に入る人の姿が多く見られました。
訪れた人は、「1週間延長してもらってうれしいです」「波を楽しみます」などと話していました。
そして、異例の残暑で海水温が高くなっていますが、思わぬ恩恵も。
江の島海水浴場協同組合・栗原義忠さん：
今年はクラゲの被害が少ないんです。まだ夏の思い出をつくりきれてない人たちは、ぜひ西浜に来てくれたら。
さらに6日、片瀬海岸西浜で楽しめるのが、「マイアミビーチショー“夏”花火」です。
片瀬海岸西浜がある藤沢市は、地形などが似ていることから「東洋のマイアミ」として売り出していました。
それがきっかけで1959年、アメリカ・フロリダ州のマイアミビーチ市と姉妹都市になり、花火の名前にも使われているということなんです。
例年より「1週間長い夏」。
藤沢市のビーチはまだまだ盛り上がりそうです。