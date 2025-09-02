41歳・市井紗耶香、「#自分じゃ撮れない」娘撮影の“自然体”ショット「綺麗ですね」「めちゃくちゃかわいいです」
元モーニング娘。の市井紗耶香（41）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。娘が撮影したという“自然体”ショットを公開した。
【写真】「綺麗ですね」「めちゃくちゃかわいい」市井紗耶香の娘が撮影した“自然体”ショット
市井は「8月も終わり 9月も楽しみだ！ #ありがとう夏休み #娘カメラマン #自分じゃ撮れない」のコメントとともに、夏らしい装いで笑顔でスマートフォンを見ている自身のソロショットをアップ。
この投稿にファンからは「綺麗ですね」「めちゃくちゃかわいいです」などのコメントが寄せられている。
市井は2004年5月にギタリストと結婚。娘2人を出産し、11年5月に離婚。翌12年8月に自身のブログで再婚と第3子妊娠を発表し、13年3月に第3子長男を、17年4月に第4子三女を出産した。
