中国天津で「上海協力機構プラス」会議開催

2025年9月2日 12時32分
新華社通信

【新華社天津9月2日】中国天津市の梅江コンベンションセンターで1日午後、「上海協力機構（SCO）プラス」会議が開かれた。１日、ＳＣＯプラス会議に出席したロシアのプーチン大統領。（天津＝新華社記者／黄敬文）１日、ＳＣＯプラス会議に出席したベラルーシのルカシェンコ大統領。（天津＝新華社記者／丁海濤）１日、ＳＣＯプラス会議に出席した国連のグテレス事務総長。（天津＝新華社記者／丁海濤）１日、ＳＣＯプラス会議に出席したカザフスタンのトカエフ大統領。（天津＝新華社記者／丁海濤）１日、ＳＣＯプラス会議に出席したマレーシアのアンワル首相。（天津＝新華社記者／丁海濤）１日、ＳＣＯプラス会議に出席したキルギスのジャパロフ大統領。（天津＝新華社記者／丁海濤）１日、ＳＣＯプラス会議に出席したウズベキスタンのミルジヨエフ大統領。（天津＝新華社記者／丁海濤）１日、ＳＣＯプラス会議に出席したタジキスタンのラフモン大統領。（天津＝新華社記者／黄敬文）１日、ＳＣＯプラス会議に出席したアルメニアのパシニャン首相。（天津＝新華社記者／丁海濤）１日、ＳＣＯプラス会議に出席したトルコのエルドアン大統領。（天津＝新華社記者／丁海濤）１日、ＳＣＯプラス会議に出席したアゼルバイジャンのアリエフ大統領。（天津＝新華社記者／丁海濤）１日、ＳＣＯプラス会議に出席したモンゴルのフレルスフ大統領。（天津＝新華社記者／黄敬文）１日、ＳＣＯプラス会議に出席したパキスタンのシャリフ首相。（天津＝新華社記者／黄敬文）１日、ＳＣＯプラス会議に出席したカンボジアのフン・マネット首相。（天津＝新華社記者／丁海濤）１日、ＳＣＯプラス会議に出席したラオスのトンルン人民革命党書記長・国家主席。（天津＝新華社記者／丁海濤）１日、ＳＣＯプラス会議に出席したエジプトのマドブリ首相。（天津＝新華社記者／丁海濤）１日、ＳＣＯプラス会議に出席したトルクメニスタンのベルドイムハメドフ大統領。（天津＝新華社記者／丁海濤）１日、ＳＣＯプラス会議に出席したモルディブのムイズ大統領。（天津＝新華社記者／丁海濤）１日、ＳＣＯプラス会議に出席したイランのペゼシュキアン大統領。（天津＝新華社記者／丁海濤）１日、ＳＣＯプラス会議に出席したベトナムのファム・ミン・チン首相。（天津＝新華社記者／丁海濤）１日、ＳＣＯプラス会議に出席したネパールのオリ首相。（天津＝新華社記者／丁海濤）１日、ＳＣＯプラス会議に出席したミャンマーのミンアウンフライン暫定大統領。（天津＝新華社記者／丁海濤）１日、ＳＣＯプラス会議に出席したインドネシア大統領の代理。（天津＝新華社記者／丁海濤）１日、ＳＣＯプラス会議に出席したインドの代表。（天津＝新華社記者／丁海濤）