2025年4月から、各医療機関が都道府県知事に「かかりつけ医機能」を持つことを報告する「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。日常でよくあるさまざまな症状について「どこに相談したらいいかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか？そこで今回は、家庭医療専門医として健康問題を幅広くサポートする、鹿野クリニック院長・鹿野耕太先生の著書『町医者2.0 病気やケガのよくある症状を診察室でぜんぶ聞いてみた』から、一部を抜粋してご紹介します。

【書影】「こんなことを聞いていいの？」に、家庭医療専門医が一問一答！鹿野耕太『町医者2.0 病気やケガのよくある症状を診察室でぜんぶ聞いてみた』

胸がギュッと締めつけられるように苦しい……

胸がギュッと締めつけられるように苦しいです……。これは体からのSOSでしょうか？（50代男性）

（高血圧、糖尿病で通院しているが、臨時で胸の痛みのため受診。患者さんが受付で症状を訴えた際、スタッフが緊急性を感じ、順番を早めたうえで診察前に心電図の検査を行った）

患：この2週間ほど、体を動かすと胸が苦しくなるんです。先日も仕事で急ぎ足で歩いたところ、胸がギュッと締め付けられるような感じがして、思わず立ち止まってしまいました。

医：胸が苦しい、ということですね。たしかに心配です。症状はどのくらいの頻度で出ますか？

患：はじめは週1回くらいでしたが、最近は2日連続で起きることもあります。

医：回数が増えているわけですね。今この瞬間は痛みは？

患：いえ、今は落ち着いています。

心電図に異常はないけれど……

医：……さて、診察前に行った心電図の検査ですが、2年前に行ったものと比較しても、明らかな変化や異常はありませんでした。

患：じゃあ大丈夫ということですか。

医：いいえ。動いたときに痛みが出て、しかも回数が増えているため、狭心症――特に不安定狭心症の可能性が高いと考えます。すぐ循環器の専門医に紹介しましょう。

患：でも今は症状がないですし、紹介状だけもらって明日自分で行こうかと……。

医：申し訳ありませんが、一刻を争います。大げさに聞こえるかもしれませんが、救急車で向かいましょう。

不安定狭心症

胸が苦しくなる――まず考えるのは心臓の病気です。中でも「動くと痛む／休むと治まる」を繰り返す場合は狭心症のサインと考えます。

心臓は、冠動脈という血管を通じて筋肉に酸素と栄養を運びます。狭心症とは、冠動脈の流れが悪くなることによって心臓に十分な血液が届かなくなる病気。運動時やストレスを感じたときに胸の苦しさや痛みとして現れます。



（写真提供：Photo AC）

特に今回の患者さんのように、胸の苦しさが最近出現したり、頻度が増加するなどの場合は「不安定狭心症」と呼ばれ、心筋梗塞の前ぶれとして命に関わることも。

狭心症の胸痛は、「体を動かすと悪化し、安静にすると軽快する」のが特徴です。

狭心症・心筋梗塞では1分1秒を争う対応が必要

胸の苦しさを訴える患者さんには、酸素濃度の測定、レントゲン撮影、心電図の検査などが行われます。心電図で狭心症に特徴的な変化が見られることがありますが、痛みが治まったあとは心電図が正常でも安心できません。

胸の痛みの頻度が増加したり、動作に伴って痛みが強くなったりする人は、さらなる精密検査が必要です。医師は痛みの性質・頻度・症状の出るタイミングを詳しく聞き取り、必要なら循環器専門医へ迅速にバトンを渡します。

不安定狭心症や心筋梗塞などの緊急性のある疾患の場合、1分1秒の治療の遅れが治療の成功と失敗を分けることがあります。

治療が遅れるほど心機能の低下や死亡のリスクが高まるため、救急車での搬送が望ましいケースも多い。紹介状には既往歴や服薬を詳しく記載し、到着後すぐ治療に移れるよう情報共有を行います。医師だけではなく、受付スタッフや看護師、検査技師などのスタッフが緊急だと感じた場合は、最優先に診察する。そのような院内の体制を整えるのも、医療チームのリーダーである家庭医の大切な役割です。

※本稿は、『町医者2.0 病気やケガのよくある症状を診察室でぜんぶ聞いてみた』（日刊現代）の一部を再編集したものです。