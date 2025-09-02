¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º¡×¤è¤ê¡Ö¹â³ÀÉö¡×¤¬³Ú¶Ê¡Ö¥À¥ó¥¹¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥À¥ó¥¹¡×¤Î°áÁõ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ª
¡¡¥¦¥§ー¥Ö¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¡Î¥À¥ó¥¹¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥À¥ó¥¹¡Ï¹â³ÀÉö¡Ü¡×¤ò2026Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¼õÃí´ü´Ö¤Ï12·î3Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï23,800±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥²ー¥à¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¹â³ÀÉö¡×¤¬¿ÀºêÍö»Ò¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥ë¥ß¥Ê¥¹¡¦¥¢¥ºー¥ë¡¦¥Ç¥å¥ª¡×¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥À¥ó¥¹¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥À¥ó¥¹¡×¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¡Ö¥À¥ó¥¹¥ª¥ó¥¶¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡×¤Î»Ñ¤Ç¡¢1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¶ä²Ï¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Çµ±¤¤òÊü¤Ä¥¯ー¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹°áÁõ¡Ö¥À¥ó¥¹¥ª¥ó¥¶¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡×¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥°¥íー¥Ö¤ä¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢³Æ½ê¤Î¥Ù¥ë¥È¤ä¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Í¥ª¥ó¥Ö¥ëー¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÀÄ¡×¤ÎÈ¯¸÷¾õÂÖ¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¸µµ¤¤è¤¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ä·¤Í¤ÆÀÄ¤¤¸÷¤òÃè¤Ë¤Ê¤Ó¤«¤»¤ë¡¢Éö¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê¥Ýー¥¸¥ó¥°¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Û¤«¡¢¤É¤³¤«Îø¤Ë¤â»÷¤¿¹·¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¥Ïー¥È¤ò·â¤ÁÈ´¤¯¥¦¥£¥ó¥¯¤Î¾Ð´é¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¡¢¹â³ÀÉö¤Î¥¥åー¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Îµ±¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Î¥À¥ó¥¹¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥À¥ó¥¹¡Ï¹â³ÀÉö¡Ü¡×»ÅÍÍ¡§PVCÀ½´°À®ÉÊ¡Ê°ìÉôABSÀ½¡Ë ¥¹¥±ー¥ë¡§1/7¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó255mm
THE IDOLM@STER(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
¢¨²èÁü¤Ï´Æ½¤Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£