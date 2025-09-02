TBSの火曜ドラマ『初恋DOGs』の第10話（最終回）が9月2日に放送予定です。

『初恋DOGs』は、主演の清原果耶が演じる愛を信じないクールな弁護士・愛子と、成田凌演じる動物しか愛せないこじらせ獣医・快の“愛犬”同士が恋に落ちたことをきっかけに始まるラブストーリー。

そんな2人の前に現れ、三角関係となる訳アリの韓国人御曹司・ソハを、日本のドラマ初出演となる韓国俳優ナ・イヌが演じます。

TBSドラマチームと韓国の制作会社STUDIO DRAGONが初の共同制作で送る『初恋DOGs』では、動物たちの素直で正直なかわいさと、前を向いて一歩を踏み出す元気と勇気を描きます。

主題歌「愛が通り過ぎた跡」は、SEVENTEENの日本オリジナル曲で、メンバーのWOOZI（ウジ）による書き下ろしの新曲。

第9話あらすじ

個人事務所を設立するも、不安に押しつぶされそうになっていた愛子（清原果耶）のもとを突然訪れたソハ（ナ・イヌ）。

ソハはウロアに戻り、愛子と快（成田凌）のために、本澤（岸谷五朗）とウロアグループが結託していたことを示す証拠となるビデオ会議の映像を入手し、日本へ戻ってきたのだった。

一方、相楽（森崎ウィン）との裁判に消極的だった快も、ソハの言葉で決意を固め、3人は快の病院を守るために一丸となって裁判へ向けて動き出す。

そんな中、ソハは快に、裁判が終わったら愛子に公私共に支え合うパートナーになってほしいとプロポーズをしようと思っていると告げる。

快は複雑な思いを抱きながらも、愛子への気持ちを堪えて「応援する」とソハの背中を押すのだが…。