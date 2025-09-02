「自律神経」研究の第一人者である順天堂大学の小林弘幸先生。自律神経にとってより良い環境を築くうえで、先生がベストと指摘するスポーツがズバリ「ゴルフ」です。先生いわく、健康はもちろん、美容においてもゴルフが良い影響を与えるそうですがーー。都内でエクササイズスタジオを運営しながら、多様な健康プログラムを開発する平井孝幸さんが探ります。

* * * * * * *

熱中症と腸の意外な関係

平井：小林先生、今回のテーマは「腸」と熱中症。正直、意外な組み合わせのようにも感じられますが…。

小林：この二つ、実は非常に密接な関係があります。

私の著書『なぜ、「これ」は健康にいいのか？』（サンマーク出版）などでも詳しく書いていますが、腸内環境は自律神経と直結しており、熱中症リスクにも大きく関わるんです。

平井：たとえば夏場は、冷たい飲み物やアイス、そうめんばかり食べてしまいがちですが…。

小林：しかし、そうした食生活は腸の血流を低下させて、蠕動（ぜんどう）運動を鈍らせる。

結果として、自律神経が不安定になり、熱中症への抵抗力も下がってしまうんです。

ゴルフと腸活

平井：では、どうすれば腸の調子を整えられるんですか？

小林：腸内環境を整える鍵は、食事・運動・リラックスの3つです。そしてゴルフはこの全てを満たしています。

たとえば、朝ゴルフに行く日って、無理なく早起きできますよね？ 朝の光を浴び、歩いて、呼吸しながら人と会話をする。これらはすべて腸の働きを促す行動です。

平井：確かに、ゴルフをした日の夕方って、お腹の調子が良くなる気が。

小林：それは自然なことです。しかも、ゴルフ場での歩行や軽い運動は、腸をやさしく刺激する“内臓マッサージ”にもなっているんですよ。

ラウンド中の「腸にやさしい補給術」とは？

平井：プレー中の水分補給の仕方も気をつけた方がよさそうですね。

小林：はい。たとえば、冷たい炭酸飲料や砂糖たっぷりの清涼飲料水は腸に負担をかけます。

常温の水や麦茶、塩分タブレット、そして梅干しなどを少しずつ摂ることが、腸にやさしく、かつ熱中症予防にも効果的だといえるでしょう。

平井：今日のまとめは「腸にやさしいゴルフ」が、夏の体を守るということ。それに腸が整うと、自律神経が整い、体温調節もうまくいく、ということですね。

ゴルフのような“腸活”にも効果的なリズムある運動を取り入れながら、食事では発酵食品＋水分補給では常温・塩分を意識していきましょう。