»³²¼Èþ·î¡¡µÕ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ï¤¢¤ê¤è¤ê¤Î¤Ê¤·¡Ö¥¼¥¯¥·¥£¤òÇã¤Ã¤ÆÆ÷¤ï¤»¤ë¡×£Ù£Ï£Õ¡Ö¤ä¤ê¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³²¼Èþ·î¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢£³ÆüÇÛ¿®³«»Ï¤Î£Ð£ò£é£í£å¡¡£Ö£é£ä£å£ï¡Ö¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶³¦Àþ¡×¤ÎÇÛ¿®Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤ÏÛ£Ëæ¤Ê´Ø·¸À¤Ë»Â¤ê¹þ¤àÎø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢£³ËÜ¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é£Ù£Ï£Õ¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡¢¥é¥é¥ó¥É¡¦¥µ¡¼¥ä¡¢ÀéÍÕÍºÂç¤Î£Í£Ã£´¿Í¤¬¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡»°ºîÌÜ¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¿Í¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿»³²¼¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦½÷À¤È´Ø¤ï¤ë¤È¿ÍÀ¸²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¡Ø¥¥¹¤À¤±¤·¤Æ¤ß¤ë¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¥¹¤À¤±¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤è¤Ã¤ÆÂæËÜ¤òÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤Î½÷À¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¡¢¼«Ìä¼«Åú¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÎø°¦´Ñ¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤âÅ¸³«¡£·ëº§Á°Äó¤Î¸òºÝÁê¼ê¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç½÷À¤«¤é¤ÎµÕ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ï¤¢¤ê¤«¤Ê¤·¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»³²¼¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ÷¤ï¤»¤Þ¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¥¼¥¯¥·¥£¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¤È¤«¡¢»ØÎØ¤Î¥µ¥¤¥º¤È¤«¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¶µ¤¨¤ë¤È¤«¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢£Ù£Ï£Õ¤Ï¡Ö¤ä¤ê¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£