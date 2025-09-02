稲垣吾郎がディレクターを務めるレストラン「BISTRO J_O」は、2025年12月に初のオリジナルクリスマスケーキを発売する。

【写真】香取慎吾書き下ろしデザインのスペシャルボックス底面には…

「BISTRO J_O」開店から6年、前年までは他社とのコラボクリスマスケーキを発売してきた同店が、原宿への店舗移転後初めて迎えるクリスマスである今回、初のオリジナルクリスマスケーキを発売する。



BISTRO J_Oオリジナルいちごのショートケーキ（断面）（写真提供：モボ・モガ／(c)Shingo/CULEN Inc.）

ケーキは、誰からも愛される王道のいちごショートケーキ。ふんわりとしたスポンジに甘酸っぱいイチゴと軽やかな生クリームを合わせ、シンプルながらも特別な味わいに仕上げている。



クリスマススペシャルボックス（写真提供：モボ・モガ／(c)Shingo/CULEN Inc.）

さらに、ケーキボックスは香取慎吾がクリスマスに思いを寄せて描いた描き下ろしデザイン。ボックスの底面はぬりえ仕様と遊び心も忘れない。

クリスマスケーキの予約は、オンラインショップにて9月1日（月）より受付。9月7日までの予約で、予約特典としてクリスマスポストカードが付属する。