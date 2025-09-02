「ぐっすり眠れないと健康に悪いのでは？」と不安に感じているあなた。もしかすると眠りに対する思い込みや誤解があるかもしれません。そこで世界的な睡眠学者であり、ノーベル賞候補ともいわれる柳沢正史先生に話を聞きました（構成：山田真理）

【写真】寝る前のスマホは睡眠の質を下げる？

* * * * * * *

現役世代は「睡眠不足」、シニアは「不眠」が悩み

昨今、日々の睡眠不足が借金のように積み重なる「睡眠負債」という言葉が、注目を集めました。その背景には、私たち日本人が世界で最も寝不足であるという問題があるでしょう。

健やかな睡眠は健康にとって大事な要素ですが、実は年齢によって悩む内容が変わってきます。眠る時間が十分に確保できない睡眠不足は主に仕事や家事に忙しい現役世代の問題。それがシニア世代になると圧倒的に増えるのが「眠ろうとしても眠れない」という不眠の訴えです。

加齢とともに眠ることができる時間は短くなり、眠りは浅くなります。脳の加齢により、長く深い睡眠を続けてとる能力も必要も減っていくためで、昼と夜のメリハリがつきにくくなることも原因の一つです。

また夜中に何度も目が覚めたり、朝早くに起きてしまったりすることで「熟睡できていない気がする」という訴えが増えますが、これはメラトニンなど睡眠に関わるホルモンの分泌量の減少や、体内時計の調整機能の衰えによるもの。睡眠中の脳波を測ると、高齢者は深い睡眠が減って浅い睡眠が増えていることがわかります。眠りが浅いと、物音や光の刺激、痛みやかゆみなどの不快感、尿意などで目が覚めやすくなるのです。

もう一つ、高齢者の不眠の理由としてぜひお伝えしたいのがストレスの問題。「今夜も眠れないかも」「睡眠が悪くて病気になったらどうしよう」という不安や心配からますます眠れなくなってしまいます。睡眠が足りていないと思い込むことで寝床で過ごす時間が増え、日中の活動量や生活のメリハリが失われさらに眠れなくなることも。

こうした悪循環を止めるには、正しい知識を持つことが大切です。世の中には睡眠についての「都市伝説」ともいえる誤解が多く、特に加齢による変化については情報量が少ないのが現状です。次のページからはシニアの眠りの「正解」をお伝えします。



（写真：stock.adobe.com）

Q . 健康のためには《早寝早起き》がよい？

A. 眠くなるまでベッドには行かない

「夜更かしは健康に悪い」と信じて、21時ぐらいにベッドに行く人は多いのではないでしょうか。ですが、人間はもともと、必要以上に眠ることはできません。年齢とともに必要な睡眠時間は短くなり、60代以降は6時間程度で適正となる人も。

つまり朝6時に起きたいならば、夜の23〜0時頃に寝れば十分なのです。あまりに早いと、体内時計による自律神経の切り替えのタイミングが合わず、かえって睡眠の質を下げてしまいます。早く寝室に行くことが、「眠れない」「途中で目が覚めてしまう」といった悩みを生むのです。

それを解消するには、起床時刻は一定にして、就寝時刻を遅くするのが最も効果的。「強い眠気が来るまで寝ない」ことを続ければ、だんだんと自分にとって必要な睡眠時間がはっきりしてくるでしょう。

また、途中で目が覚めてしまっても、「健常な加齢現象」と受け止めることも大切。トイレに起きた後に寝つけなくなったら、いっそ寝床を出て、本を読んだりハーブティーなどを飲んでリラックス。そのうちまた眠くなったら、ベッドに向かえばいいのです。あまり気に病まないことが安眠への近道と覚えてください。



（写真：stock.adobe.com）

Ｑ. 夜中や明け方に目が覚めるので、昼寝で補うべき？

Ａ. 夜、眠れなくなるので昼寝は基本的にNG

夜の眠りが浅かったり、途中で目が覚めたりすることで、日中に眠気を感じる人が年齢とともに増えていきます。しかし昼にしっかり眠ってしまうと、一時的に睡眠欲求が満たされ、夜なかなか寝つけないという悪循環に陥りがち。そのため不眠の悩みを抱えるシニアには基本的に昼寝をおすすめしていません。

昼間にどうしても眠い時は、14時頃までに、20分程度の仮眠をとるようにしましょう。30〜40分を超える長い昼寝は最も深いノンレム睡眠（深睡眠）に入って、目覚めが悪く眠気や疲れが残ってしまいます。ベッドよりも、リクライニングチェアやソファなどのほうがいいでしょう。

また昼寝の前にコーヒーや緑茶などでカフェインを摂っておくと、ちょうど20分後くらいに効果が表れてスッキリと目覚められます。

仮眠に関するもう一つの注意点が食後の眠気です。食べてすぐに深く眠ってしまうと、消化不良や血糖値の乱高下などを招き、特にシニアにとっては健康リスクが心配されます。食後に眠くなったら家事や散歩をするなど、体を動かして眠気を覚ましてください。

＜その２につづく＞