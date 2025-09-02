「宇宙一綺麗」みちょぱ、圧巻の美背中ショットに絶賛の嵐！ 「歳を重ねるごとに綺麗になっている」
モデルでタレントのみちょぱ（池田美優）さんは9月1日、自身のInstagramを更新。圧巻の美背中を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】みちょぱの美しい背中
ファンからは「美人すぎる」「宇宙一綺麗」「歳を重ねるごとに綺麗になっている」「みちょぱビューティフル」「メイク素敵やし可愛すぎ」「そばかすメイクかわゆす」「お人形さんみたいっ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「お人形さんみたいっ」みちょぱさんは「いよいよ本日から @grovi.official がドン・キホーテで先行発売スタートしました」とつづり、10枚の写真を投稿。全て上半身のモデルショットですが、衣装やメイクに合わせてさまざまなポーズをとっています。特に1枚目では、背中が大胆に見えており、みちょぱさんの肌の美しさが際立っています。
動画も公開8月25日の投稿で「お待たせしました！ あたしがプロデュースする新しいカラコンブランド GROVI(グロヴィー)をローンチします」と告知したみちょぱさん。同じ衣装を着用し、美しい肌を大胆に見せています。今後の投稿にも期待したいですね。
