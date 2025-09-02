鳥取県で「夏に行きたい滝」ランキング！ 2位「龍王滝」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年8月15〜18日の期間、全国10〜70代の男女215人を対象に、「夏に行きたい滝（中国・四国地方）」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「鳥取県で『夏に行きたい滝』ランキング」の結果をご紹介します。
回答者からは「格好いいネーミングに惹かれる」（30代女性／北海道）、「渓谷の中の自然公園にある滝で、小泉八雲の小説のモデルにもなっており、神社の奥にあります」（60代男性／兵庫県）、「パトリック・ラフカディオ・ハーンの作品にも登場する幽霊滝だから」（40代女性／神奈川県）、「岩間を流れる姿が美しいと思う」（40代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
2023年8月の台風で、橋や歩道脇が崩れる被害を受け、現在は立ち入り禁止となっています。復旧時期は2026年度末ですが、最新の状況は鳥取県の公式Webサイトなどをご確認ください。
回答者からは「名瀑100選にふさわしい落差と水量。轟音と微細なミストが天然の冷房になり、真夏でも長時間いられる心地よさがあります。遊歩道や標識が整っており、初めてでも迷いにくいのが高ポイントです」（40代男性／宮城県）、「駐車場があるし、自動販売機もあるし、トイレもあるし、休憩所もあるので便利なところだから」（20代女性／鳥取県）、「鳥取県一の大飛瀑の滝として有名で、夏だと避暑地としても人気で行ってみたいです」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：龍王滝／44票鳥取県日野町の滝山公園に佇む龍王滝（通称・幽霊滝）は、滝山神社の裏手に位置する落差約70mの分岐瀑です。駐車場から参道を約400m進めば滝へ到達でき、整備された道のりで訪ねやすいのも魅力。滝の姿を仰ぎ見るその体験は、自然の迫力と日本の伝統文化が交錯する、ひと味違った癒しのひとときを提供します。
1位：雨滝／62票国府町にある雨滝（あめだき）は、「日本の滝百選」に選定された落差約40mの直瀑です。鳥取県一の大飛瀑とも言われています。玄武岩の断崖を勢いよく流れ落ちる姿と、周囲を包むブナ・ケヤキの原生林が織りなす景観は圧倒的。古来より修行や信仰の場とされ、今でも滝開き祭など地域行事の舞台にもなっています。原生林の涼やかな空気と滝が作り出す清涼感は、夏の避暑や森林浴にぴったりの癒しスポットです。
2023年8月の台風で、橋や歩道脇が崩れる被害を受け、現在は立ち入り禁止となっています。復旧時期は2026年度末ですが、最新の状況は鳥取県の公式Webサイトなどをご確認ください。
回答者からは「名瀑100選にふさわしい落差と水量。轟音と微細なミストが天然の冷房になり、真夏でも長時間いられる心地よさがあります。遊歩道や標識が整っており、初めてでも迷いにくいのが高ポイントです」（40代男性／宮城県）、「駐車場があるし、自動販売機もあるし、トイレもあるし、休憩所もあるので便利なところだから」（20代女性／鳥取県）、「鳥取県一の大飛瀑の滝として有名で、夏だと避暑地としても人気で行ってみたいです」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
