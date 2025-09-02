66歳男性「リタイアするまでに目標額2500万円貯めて、予想通りうまくいっている」備えよしの老後
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、千葉県在住66歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：66歳男性
同居家族構成：本人、妻（63歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：千葉県
リタイア前の職業：正社員
リタイア前の年収：450万円
預貯金：2500万円、リスク資産：0円
これまでの年金加入期間：厚生年金43年
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：約8万円（繰り下げ受給と推察）
老齢厚生年金（厚生年金）：23万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：加給年金36万円（年額）
年金以外の収入：給与収入5万円（シルバー人材センターの仕事を月6日）
配偶者の年金や収入：給与収入103万円（銀行の受付補助を週4回、年額）
支出：24万円
「年金で何とか生活できている」現在、およそ預貯金2500万円を保有しているという投稿者。
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「ちょうどいい」と回答。
その理由として、「年金で何とか生活できているから。自分の趣味のゴルフ代は、シルバー人材センターの不法駐輪自転車保管場所の管理人の配分金から出している」と語っています。
「実際に年金生活を迎えて、老後資金は2500万円がちょうどいいと感じている」老後資金は、現役時代からすでに「2500万円」貯めることを目標にしていたそう。
「定年後のライフイベントと老後資金の減額予想を、定年前に職場でもらったエクセル表で管理して目標設定した」金額だそうで、「できる限りの貯金と退職金を全額蓄えに回して」備えてきたと言います。
実際に年金生活を迎えた今、老後資金は「2500万円」程度でやはりちょうどよかったと感じているとのこと。
その理由として「大体、予想通りにうまくいっているから」とあります。
「質素な生活をすればどうにかなる」今の生活についての満足度は「普通」と投稿者。
「質素な生活をすればどうにかなると思っているので、まあまあの満足度」だと語ります。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「定年後も健康を維持し、アルバイトなどで小遣いを稼ぐようにすれば何とかなる。なお、投資はリスクもあるので素人には難しいと思う」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)