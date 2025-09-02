¤¨¤Ã¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼⁉¡¡CBC2Ç¯ÌÜ¤Î23ºÐ¥¢¥ÊàÊÑ¿È¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»þ¤è¤êµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¡×
¡¡CBC¥Æ¥ì¥Ó(°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô)¤ÎÍ§×¢Æî¼Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(23)¤¬¥¢¥¤¥É¥ëÊÑ¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌ¾¸Å²°¡¦±É¤Ë¡ØÀ¤³¦¥¢¥¤¥É¥ë¶¦ÏÂ¹ñ¡Ù¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¥¢¥¤¥É¥ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ËÜ³ÊÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿»ÜÀß¡ÖÀ¤³¦¥¢¥¤¥É¥ë¶¦ÏÂ¹ñ¡×¤Ç¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÂÎ¸³¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¡£
¡¡¡Ö¥¥é¥¥é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾ÈÌÀ¡¢¥«¥á¥é¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤¿¸å¤Ë»£±Æ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡ª¡¡°áÁõ¤â¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤Æ¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ã¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î°áÁõ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤Ã¤Æ¿Íº¹¤·»Ø¤ò¹â¤¯·Ç¤²¤¿·è¤á¥Ý¡¼¥º¤âÈäÏª¡£
¡¡¡Ö¿Íº¹¤·»Ø¥Ý¡¼¥º¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ý¡¼¥º¡ª¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ãé¼Â¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿Á´Éô¡¢¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¾Ð)ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Îµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡Á¥Þ¥¤¥Ã¥¿¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤µ¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤Í¡×¡Ö¸µ¡¹¥¥é¥¥é¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ë²Ä°¦¤¤¤â¤ó¤Ê¡¼¡×¡Ö¥Þ¥¸»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤â¥¤¥±¤Þ¤¹¤è¡ª¡ª¡×¡ÖÇµÌÚºä46¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÉ¤Å¨¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»þ¤è¤êµ±¤¤¤Æ¤ëµ¤¤¬¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í§×¢¥¢¥Ê¤ÏÆ±»Ö¼ÒÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æ±»Ö¼Ò2021¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î»î¸³¤Ë8²óÄ©¤ó¤Ç¹ç³Ê¡£2024Ç¯¤ËCBC¥Æ¥ì¥Ó¤ØÆþ¼Ò¡£¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ -GO GO!Smile!-¡×¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢¡Ö²Öºé¤«¥¿¥¤¥à¥º¡×¡Ö¥Á¥ã¥ó¥È¡ª¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£