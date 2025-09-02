タレントの大倉士門さんは9月1日、自身のInstagramを更新。高級車とのツーショットを披露し、さまざまな反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：大倉士門さん公式Instagramより）

タレントの大倉士門さんは9月1日、自身のInstagramを更新。高級車とのツーショットを披露しました。

「めっちゃかっこよー」

「日本に上陸したばかりのAlfa Romeo JUNIORに乗ってドライブ」と報告し、赤いボディのアルファ ロメオ新型コンパクトSUV「Alfa Romeo Junior」とのツーショットを3枚載せている大倉さん。「ハンドル握ってる間は常にワクワク楽しませてくれてどんな場所でも情熱的にかっこいい」と、同車の好きなところを明かしています。

4種のモデルがありメーカー希望小売価格は税込みで420万円からです。大倉さんはどのモデルを購入、あるいは試乗したのでしょうか。

コメントでは、「かっこいい　色も素敵」「すげー」「赤が綺麗ですね」「めっちゃかっこよー」「めっちゃキレイな色」「めちゃくちゃカッコいいやん」「イケメンとイタ車似合いすぎる」「ナンバー隠したほうがよき」「買ったん!?」など、さまざまな声が寄せられています。

「お披露目イベントに行ってきました！」

6月25日の投稿で「新世代のアルファ ロメオJUNIORのお披露目イベントに行ってきました！」と報告していた大倉さん。イベントにてスーツを着用した格好いい姿も披露しています。今後もアルファ ロメオとのツーショットを見せてくれるのか、期待したいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)