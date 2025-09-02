¡Ö¤Þ¤¿¥Ç¡¼¥È¹Ô¤³¤¦¡×Éã¤Ï¶¸¸À»Õ¡¢TBS¥¢¥Ê¤ÎàÈà»áÌÜÀþá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥«¥á¥éÌÜÀþ¥É¥¥Ã¡×¡Öµæ¶Ë¥ì¥Ù¥ë¡×
»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÈà»áÌÜÀþ¡©
¡¡¶¸¸À»Õ¡¦ÌîÂ¼èßºØ¤òÉã¤Ë¤â¤ÄTBS¤ÎÌîÂ¼ºÌÌé»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¸ø³«¤·¤¿à¥Ç¡¼¥ÈÉ÷á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ«¤Î¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÖÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ëàÈà»áÌÜÀþáÆ°²è¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö·ëº§¤·¤Æ¡×¡Öµæ¶Ë¥ì¥Ù¥ë¡×¡ÖÆó¤ÎÏÓ¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡Ö¤«¤ï¤¨¤¨¤¨¤¨¡×¡Ö¥«¥á¥éÌÜÀþ¥É¥¥Ã¡×¡Ö¤Þ¤¿¥Ç¡¼¥È¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£