J1アビスパ福岡のU―18（18歳以下）所属で、トップチームに2種登録されている前田陽輝（16）が海外留学を経てたくましさを増している。クラブOBの冨安健洋のサポートで8月に2週間、ドイツに短期留学。帰国後に出場した育成年代のリーグ戦「プレミアリーグ」で早速得点を決めるなど、貴重な経験を生かしている。

前田は6月の天皇杯・沖縄SV戦でクラブ最年少の16歳7カ月17日で公式戦ゴールを決めた期待の逸材。この夏、ドイツ1部・マインツのユースチームの練習に参加した。「後ろからつなぐチームで、全然（ロングボールを）蹴らないから、技術の高さを感じた」。トレーニングでは丁寧なパス交換を繰り返し、「細かいところの部分は少しは上達したかな」と振り返る。体格の大きい選手が多い中、身長176センチの前田も「当たりとか、体の強さは負けていないと感じた」と手応えも得た。

滞在中は、マインツOBの元日本代表FW岡崎慎司さんと会う機会もあった。外国人選手の中で早くなじむコツを尋ねると、「サッカーだけではないところ、ノリも大切」と関西出身者らしい助言ももらった。

今回の留学に関する渡航費、滞在費などは冨安が全額支援。冨安からは「めったにできない経験なので無駄にせず、契約を勝ち取ってくるくらいのつもりで」と送り出された。「ユースではなくもっと上を目指せという意味だと思う。日々のトレーニングを大切にして早くトップに上がりたい」と受け止める。

その決意を示すかのように、8月30日のプレミアリーグWEST静岡学園戦では決勝弾を決めて2―1の勝利に貢献した。

「アビスパでトップ昇格して、海外を目指したい」

大先輩のようにアビスパ経由で世界へ―。大志を抱く高校2年生は貴重な学びを糧に、成長を加速させる。（伊藤瀬里加）