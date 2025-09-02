ミセス 若井滉斗の浴衣姿にファンもん絶！ 「彼氏感半端ない」「国宝級イケメン」
Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が、9月1日（月）に自身のInstagramを更新。浴衣姿の写真をアップし、「彼氏感半端ない」「国宝級イケメン」などとファンから反響が集まっている。
【写真】骨格すらも「カッコいい」と話題に ミセス 若井滉斗の浴衣姿ほか
■輪投げの腕前は!?
新曲「夏の影」のリリースを記念し、8月19日（火）から8月31日（日）までの13日間限定で、渋谷・MIYASHITA PARKでイベント「Mrs. GREEN APPLE 夏祭りIN MIYASHITA PARK」を開催していたMrs. GREEN APPLE。
同イベントでは、来場者全員に「MGA夏祭りうちわ」を配ったり、縁日屋台や飲食屋台が用意され、会場限定の景品やプレゼントがもらえたりするようになっていた。
そして9月1日（月）に放送された『CDTVライブ！ライブ！』3時間スペシャル（TBS系）に出演したMrs. GREEN APPLEは、「夏の影」を「Mrs. GREEN APPLE 夏祭りIN MIYASHITA PARK」から浴衣姿で生披露。
今回若井が投稿したのは、同番組出演時のオフショットで、夏の雰囲気に包まれた会場での浴衣姿にファンは「彼氏感半端ない」「国宝級イケメン」「鼻血でるーー」と歓喜の声を上げている。
さらにメンバーの大森元貴と藤澤涼架とともに輪投げに挑戦する姿も投稿。それぞれの個性が出た結果となっており、写真からは、若井＆大森がたくさん投げた様子や、藤澤が見事に真ん中に入れた様子が確認できる。これには「りょうちゃん輪投げ優勝」「輪投げって難しいですよね」「後ろ姿浴衣わなげ男子こんなに尊い事ある？」などと反響が集まっている。
引用：「若井滉斗」Instagram（＠hiloto_wakai_mga）
