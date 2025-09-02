NHK『うたコン』9月9日は“歌手人生 この一曲”特集 King ＆ Prince、ILLIT、RIP SLYME、木梨憲武＆所ジョージら出演
NHK総合の音楽番組『うたコン』が、9月9日に「歌手人生 この一曲」をテーマに生放送される。番組では、各出演者にとって転機となった楽曲や最新曲が披露され、キャリアの歩みを彩るパフォーマンスが展開される。
【写真】King ＆ Princeら9月9日『うたコン』出演者たち
幕開けは坂本冬美が、カバーながら自身の代表曲となった「また君に恋してる」を披露。続いて、細川たかしが「心のこり」、King ＆ Princeがデビュー曲「シンデレラガール」を届ける。
好評企画「プレイバック紅白」では、2008年の第59回紅白歌合戦を特集。初出場を果たしたPerfumeが、一躍注目を集めるきっかけとなった「ポリリズム」と、これまでの振り付けを盛り込んだ最新曲「巡ループ」を披露する。
また、木梨憲武プロデュース、所ジョージ作詞作曲による「NAZO with 木梨憲武・所ジョージ」を田中あいみが歌唱。SAX演奏には武田真治も加わり、ステージを盛り上げる。細川は最新曲「津軽泣かせ節」も披露し、King ＆ Princeはミッキーマウスの新たなテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」を生演奏でパフォーマンスする。
さらに、再集結中のRIP SLYMEは代表曲「One」を披露。昨年の紅白初出場でも話題となったガールグループ・ILLITは、日本1stシングルのタイトル曲「時よ止まれ」を届ける。
■放送予定
9月9日（火）後7:57〜後8:42 ＜NHK総合＞
※NHKプラスでの同時・見逃し配信あり（放送後1週間）
【出演者】
ILLIT、King ＆ Prince、坂本冬美、田中あいみ、Perfume、細川たかし、RIP SLYME
ゲスト：木梨憲武、所ジョージ SAX演奏：武田真治
【予定曲目】
・「また君に恋してる」／坂本冬美
・「心のこり」／細川たかし
・「シンデレラガール」／King ＆ Prince
・「ポリリズム」〜「巡ループ」／Perfume
・「NAZO with 木梨憲武・所ジョージ」／田中あいみ
・「津軽泣かせ節」／細川たかし
・「What We Got 〜奇跡はきみと〜」／King ＆ Prince
・「One」／RIP SLYME
・「時よ止まれ」／ILLIT
【写真】King ＆ Princeら9月9日『うたコン』出演者たち
幕開けは坂本冬美が、カバーながら自身の代表曲となった「また君に恋してる」を披露。続いて、細川たかしが「心のこり」、King ＆ Princeがデビュー曲「シンデレラガール」を届ける。
また、木梨憲武プロデュース、所ジョージ作詞作曲による「NAZO with 木梨憲武・所ジョージ」を田中あいみが歌唱。SAX演奏には武田真治も加わり、ステージを盛り上げる。細川は最新曲「津軽泣かせ節」も披露し、King ＆ Princeはミッキーマウスの新たなテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」を生演奏でパフォーマンスする。
さらに、再集結中のRIP SLYMEは代表曲「One」を披露。昨年の紅白初出場でも話題となったガールグループ・ILLITは、日本1stシングルのタイトル曲「時よ止まれ」を届ける。
■放送予定
9月9日（火）後7:57〜後8:42 ＜NHK総合＞
※NHKプラスでの同時・見逃し配信あり（放送後1週間）
【出演者】
ILLIT、King ＆ Prince、坂本冬美、田中あいみ、Perfume、細川たかし、RIP SLYME
ゲスト：木梨憲武、所ジョージ SAX演奏：武田真治
【予定曲目】
・「また君に恋してる」／坂本冬美
・「心のこり」／細川たかし
・「シンデレラガール」／King ＆ Prince
・「ポリリズム」〜「巡ループ」／Perfume
・「NAZO with 木梨憲武・所ジョージ」／田中あいみ
・「津軽泣かせ節」／細川たかし
・「What We Got 〜奇跡はきみと〜」／King ＆ Prince
・「One」／RIP SLYME
・「時よ止まれ」／ILLIT