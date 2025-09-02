“人気レースクイーン”さかいゆりやが初登場 『別冊ヤングチャンピオン』で自然な姿を撮り下ろし
人気レースクイーンのさかいゆりやが、2日発売の『別冊ヤングチャンピオン』10月号に巻中グラビアで初登場した。誌面では、サーキットで見せる凛とした表情とは対照的に、自然体でリラックスした姿を撮り下ろし、普段とは違った一面を披露している。
【写真】ド迫力ボディ！最強の“たわわ”を見せつけた篠崎愛
同号の表紙と巻頭を飾るのは、グラビアイドルの篠崎愛。「灼熱の視線に囚われて…この夏、愛と欲望の火遊びが幕を開ける!!」というキャッチコピーのもと、圧倒的な存在感を放つグラビアを展開している。
付録には篠崎愛の両面クリアファイルが付属。さらに、さかいの応募者全員サービスQUOカードや直筆チェキのプレゼント企画など、ファン必見の特典も多数用意されている。
