『ゴールデンカムイ』がスクリーンに帰ってくる。野田サトルの漫画を原作に、主人公の“不死身の杉元”を山粼賢人が演じて話題になった実写シリーズの最新作が、映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』として2026年3月13日に劇場公開。莫大な金塊のありかを握る謎の人物「のっぺら坊」を目指し、網走監獄へと杉元をはじめ主張なキャラクターたちが集結するド派手なアクションがスクリーンいっぱいに繰り広げられる。問題の“ラッコ鍋シーン”がどう描かれるのかも含め、今から強い関心が集まる。

参考：山粼賢人主演『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』2026年3月13日公開 特報＆ビジュアルも

「俺は、不死身の、杉元だああああっ！」

そんな言葉をバックに繰り広げられているのは、銃を構える杉元をはじめとした登場人物たちの緊張感にあふれた表情や動きであり、囚人服を着て通路を駆け抜けていく大勢の囚人たち。9月2日に公開された『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の特報映像を見て、漫画『ゴールデンカムイ』をすでに読んでいる人や、TVアニメのシリーズを観たことがある人なら、何が繰り広げられているかを感じ取れるだろう。

2024年1月に公開された実写映画『ゴールデンカムイ』からこの作品に触れ始めた人たちは、山粼賢人が演じる杉元太一が傷だらけの顔で、全身を軍装で固めて歩兵銃を構える姿に帰ってきてくれたと大喜びしているはずだ。あるいは玉木宏が演じる顔の上半分を仮面で覆った鶴見篤四郎中尉の不気味さなり、舘ひろしが演じる老いてなお衰えを見せない土方歳三の凄みに、何が起こるのかと期待に心をワクワクさせているに違いない。

そしてアシリパさん。原作では10代前半のアイヌの愛娘を、20代の山田杏奈が演じながらもその佇まいから内に持つ強い意思、そしてアイヌとしての矜持と知識を完璧なまでに表現して、120年も前の北海道がどのような状況だったのかを思い起こさせる。他の登場キャラたちも含めて、誰もが漫画から抜け出してきたようで、それでいて決してコスプレにはならないリアルさを持って挑む『網走監獄襲撃編』が面白くならないはずがない。

そのストーリーはといえば少し状況が複雑だ。映画『ゴールデンカムイ』の公開からこの『網走監獄襲撃編』の間に、WOWOWで放送され、Netflixなどでも配信された『連続ドラマW ゴールデンカムイ -北海道刺青囚人争奪編-』があるからだ。映画の出演者たちがそのまま映画の後のストーリーを繰り広げたドラマで、北海道を行く杉元とアシリパさんは池内博之が演じるキロランケというアイヌの男と出会って「のっぺら坊」について聞かされたり、札幌で泊まったホテルで桜井ユキ演じる家永カノという支配人や、勝也が演じて額の四角い突起も含め再現された牛山辰馬と絡んだりと、次につながる展開がいっぱいのドラマだった。

そこを飛ばして『網走監獄襲撃編』を公開するのか、どこかのタイミングで『北海道刺青囚人争奪編』を観られる機会を作るのかも気になるが、映画『ゴールデンカムイ』を観て次に『網走監獄襲撃編』を観ることになっても、軸となるストーリーは「のっぺら坊」という『ゴールデンカムイ』の物語の始まりを作った男をめぐって、杉元一味と鶴見大尉の第七師団勢、そして土方の勢力が網走監獄で激突するスペクタクルへと向かうことを知っていればとりあえずは十分だ。 『北海道刺青囚人争奪編』の第9話「大雪山」から続くストーリーとなると、原作漫画では第101話「鯉登少尉叱られる」、単行本では11巻あたりからが始まりとなるだろう。映画で矢本悠馬が演じて、表情から口調から杉元以上の再現ぶりを見せて評判になった白石由竹を鶴見中尉から奪還し、逃げ出して大雪山へと入った杉元たちが網走監獄に突入する14巻までの間、さまざまな出会いがあさまざまな出来事があって、北海道の自然の深さや暮らしていた人たちの生き様を見せてくれる。

その途中で登場するのエピソードが第115話「蝗害」であり、そこで描かれる『ゴールデンカムイ』でもトップクラスに関心を集める相撲のシーンだ。相撲の何が問題なのか？ 海で獲れたラッコを鍋にして食べた杉元や白石や尾形、谷垣、そしてキロランケといった面々に少し不思議なことが起こる。そして続く第116話「青い眼」で杉元が服を脱いでふんどしだけになって白石に「相撲しようぜ」と誘いかける。

やっぱりただの相撲じゃないか。確かにそうだが絵面は違う。どう違うかは漫画を読むなりTVアニメを観て確かめてほしいが、これを山粼や矢本や池内、大谷亮平が演じる谷垣、そして眞栄田郷敦が演じる尾形百之助が、いずれも鍛え抜かれた肉体で繰り広げた時に、どのような空気があふれ出るのか？ 展開を分かっている人にはドキドキしか浮かばない。あるいは本当に実写でも描いてくれるのかが気になってしまう。

それというのも、原作にあった姉畑支遁という刺青の囚人に関するエピソードが、TVアニメではまるまるカットされていたからだ。原作漫画の第23巻限定版にオリジナルアニメとして同梱され、映像になっていることはなっているがその内容はTVで放送するのは100％ムリといったもの。昨今問題となっている北海道でヒグマと人間との関係にも及ぶエピソードは、映画にすれば確実に年齢制限がつけられる。どうするか？ ラッコ鍋からの相撲シーンともども注目ポイントだ。

同じくオリジナルビデオ化された10月17日発売の公式スピンオフ小説『ゴールデンカムイ 鶴見篤四郎の宿願』（JUMPjBOOKS）限定生産アニメBlu-ray版に収録される坂本慶一郎と蝮のお銀のエピソードが、映画『網走監獄襲撃編』には盛り込まれるのかも気になるが、やはりクライマックスに来る網走監獄での杉元勢、鶴見勢、土方勢の激突でありそれぞれの活躍ぶりに期待が向かうことだけは確実だ。土方が振るう剣の鋭さに鶴見が振りまくカリスマ性が主人公の杉元やアシリパさんに負けない魅力を放って、観る人を虜にするだろう。中川大志がメイクも性格もこれまた完璧以上に再現してのけた鯉登音之進のように、あの鶴見推しがスクリーンで観られると思うとワクワクしか浮かばない。

もうひとり、盲目の刺青囚人・都丹庵士を誰がどのように演じるかも気になるところだ。この男によって杉元たちが襲撃される場面は温泉で、そして全員が全裸。ラッコ鍋のシーン以上に、目に至福の映像が飛び込んでくるかに今から注目だ。

※アシリパの「リ」は小文字が正式表記（文＝タニグチリウイチ）