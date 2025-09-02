¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹õ¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç¡È¤Ë¤£¤Á¤ã¤ó¡É¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ë¤£¤Á¤ã¤ó¸Æ¤ÓÂº¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¤¬¡¢1Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õ¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÈÊÂ¤Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸¶¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î29Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È -Dive in Wonderland-¡Ù¸ø³«µÇ°¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦°ÂÆÞÌî¤ê¤»¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶¤¬¹õ¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤ÇÐÊ¤à»Ñ¤ä¡¢±º°æÞ«Ìò¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯4·î´üÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ê¥ó¥ÐMG5¡Ù¤Ç¤Ï¡¢·»Ëå¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿´ÖµÜ¤È¸¶¡£Èà½÷¤Ï´ÖµÜ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±º°æ¤µ¤ó¤³¤È¡¢¤Ë¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¡¼¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î°áÁõ¤Î¤Ê¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢ËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ä¡Ö¤Ë¤£¤Á¤ã¤ó¸Æ¤ÓÂº¤¤¡×¡Ö¥Ê¥ó¥Ð·»Ëå±Ê±ó¤ËÉÔÌÇ¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸¶ ºÚÇµ²Ú¡Ê¤Ï¤é ¤Ê¤Î¤«¡Ë
2003Ç¯8·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¿¿ÈÈ¿Í¥Õ¥é¥°¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£2022Ç¯¸ø³«¤ÎÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¤Ç¤ÏÀ¼Í¥½éÄ©Àï¤Ë¤·¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô1700¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¼ç¿Í¸ø¡¦´ä¸ÍÎë²êÌò¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£¸½ºß¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¸¶ºÚÇµ²Ú¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@nanoka_hara_official¡Ë
